Forsker: 50.000 opplever energifattigdom

– Jeg bruker lite strøm allerede. Det å stramme inn noe mer inn på det føler jeg går utover ungene, og det er ikke aktuelt i mitt tilfelle.

Det sier den uføre trebarnsmoren Yvonne Kolstad fra Hønefoss.

Hun har lenge hatt et bevisst forhold til strømbruk.

Dersom strømregningene skulle øke ytterligere i vinter, vet hun ikke hvor hun skal kutte.

Når hun er inne på Facebook, dukker det opp innlegg fra folk som gruer seg til strømregningen kommer. Det finnes egne grupper hvor folk ytrer seg om dette.

– Jeg ser hva folk skriver. Og det at de er så redde for strømregningene gjør meg vondt, sier Kolstad til NRK.

– De rikeste vil få mer penger

Rundt en prosent av befolkningen opplever energifattigdom i Norge. Dette tilsvarer 50.000 mennesker, ifølge forsker ved Fridtjof Nansens Institutt, Torjus Lunder Bredvold.

Han frykter at flere vil bli sittende gjennom vinteren med yttertøy inne og tepper rundt seg.

Disse vil også være dem som sliter med å betale ned strømregningene, ifølge forskeren.

Forsker ved Fridtjof Nansens Institutt, Torjus Lunder Bredvold mener 50.000 sliter med energifattigdom i Norge. Foto: WILHELM SVERDVIK / NRK

For å bøte på høye strømpriser besluttet regjeringen å kutte 2,9 milliarder i elavgiften.

Men dette er det de rike som kommer til å tjene mest på, sier Bredvold, som også er tidligere rådgiver for MDG.

– De som har oppvarmet innkjørsel, boblebad eller andre ting som strengt tatt ikke er nødvendig for å komme seg gjennom vintermånedene, vil få mer penger tilbake på redusert elavgift enn de som kutter oppvarmingen sin hjemme, sier Bredvold til NRK.

Store hus betyr ikke god råd

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) svarer med at reduksjonen i elavgiften kommer til å gagne alle.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp). Foto: WILHELM SVERDVIK / NRK

– De med høyest strømutgifter er jo de som sparer mest?

– Selvfølgelig er det sånn, men det er ikke slik at alle som bor i et gammelt hus i Norge har veldig god råd. Det er kaldt og mørkt der. Og det er mange som bor i enebolig rundt om i landet, sier Vedum til NRK.

LES OGSÅ: Energikrisen gir milliarder i kassen

Energi- og miljøpolitisk talsperson i Frp, Frank Sve, er oppgitt over det han mener er småpenger fra regjeringen.

– Mange må nå betale strømregninger i stedet for å kjøpe julegaver. Det vil være dramatisk for næringslivet og norsk økonomi, sier han.

Kari Elisabeth Kaski er finanspolitisk talsperson for SV. Foto: Håkon Mosvold Larsen / Håkon Mosvold Larsen

Også Finanspolitisk talsperson i SV, Kari Elisabeth Kaski, mener regjeringens strøm-grep ikke treffer godt nok.

– Tre milliarder reduksjon i elavgifter er en veldig stor sum, som ikke vil bety veldig mye penger for den enkelte strømkunder, fordi det skal spres på så mange. Jeg er bekymret for at det ikke er tilstrekkelig eller nok målrettet, sier Kaski til NRK.