Forsikringsselskap kan tape 146 mill. på skjeggkre – nå vil de omdefinere skadedyret

Skjeggkre har spredt seg raskt over hele landet siden det først ble oppdaget her i landet i 2013.

Skjeggkre gjør under normale forhold liten skade, ifølge Folkehelseinstituttet, men de blir regnet som skadedyr ettersom mange synes de er ekle og ubehagelige. De er også så godt som umulige å bli kvitt om det først har kommet inn i en bolig.

Protector Forsikring har en stor del av markedet for eierskifteforsikring i Norge. Selskapets reservetap kommer derfor av at skjeggkreene kan reduserer en boligs verdi, skriver selskapet i en børsmelding mandag morgen.

Det betyr igjen at Protector må regne med flere saker der folk klager over at det er skjeggkre i boligen de har kjøpt.

Skjeggkre kan komme inn i hjemmet ditt via papir, gipsplater og pappesker som brukes til transport. Her er skadedyrene fanget i en såkalt limfelle. Foto: Mycoteam

Mener skjeggkre ikke er skadedyr

NRK skrev i sommer at spredning av skjeggkre har skapt økt frykt nettopp blant boligselgere og -kjøpere,

Protector skriver i børsmeldingen at de og andre forsikringsselskaper vil utfordre praksisen der skjeggkre regnes som et skadedyr. Insektet gjør ingen skade og vil snart være vanlig i norske hjem, mener Protector. Men som en forholdsregel tar det reservetapet på regnskapet for tredje kvartal.

Selgeren har nemlig plikt til å opplyse i egenerklæringsskjema dersom det er skadedyr i boligen. Og har du kjøpt eller solgt bolig med skjeggkre, kan det etter dagens rettspraksis være muligheter for store prisavslag dersom det kan defineres som en vesentlig mangel ved boligen.

Det finnes ingen måte å endelig bli kvitt skjeggkre på enn så lenge. Foto: Carl-Erik Eriksson / Trondheim kommune

Trives i papp

Skjeggkre trives spesielt godt i papp og lim, og de kommer ofte inn i boliger gjennom pappemballasje. I løpet av de tre første månedene i 2018 hadde Folkehelseinstituttet registrert nærmer 500 bekjempelser av skjeggkre i landet.

De små insektene, som kan bli opp mot 1,5 centimeter lange, lever av cellulose. Det kan ta hele tre år før et skjeggkre vokser fra et egg og til å bli et voksent insekt. Dermed kan de være vanskelige å oppdage før lang tid etter at de er kommet inn i en bolig.