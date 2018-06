– Skadedyret skjeggkre er kommet for å bli

Skjeggkre sprer seg i rekordfart over hele landet, og har også kommet til Troms. Skadedyret er påvist i flere offentlige og private bygg, og Tromsø kommune har gått ut med brev til skolene med oppfordring om å gjennomføre tiltak.

I løpet av de tre første månedene i 2018 hadde Folkehelseinstituttet registrert nærmer 500 bekjempelser av skjeggkre i landet. Også Huseiernes Landsforbund har den siste tiden fått et økt antall henvendelser fra folk som er bekymret.

– Folk kan forvente seg at problemet øker i tiden fremover, sier Børge Martinussen. Han er leder i Huseiernes Landsforbund avdeling Troms og eiendomsmegler.

– Ubehagelig, men ikke skadelig

Som megler opplever Martinussen at stadig flere selgere spør ham til råds når de skal selge boligen sin.

Selgeren har nemlig plikt til å opplyse i egenerklæringsskjema dersom det er skadedyr i boligen. Og har du kjøpt eller solgt bolig med skjeggkre, kan det etter fersk rettspraksis i utgangspunktet være muligheter for store prisavslag.

Distriktsleder Børge Martinussen i Huseiernes Landsforbund avdeling Troms. Foto: Lisa Rypeng

Det skal imidlertid mye til for en kjøper å nå frem med mangelkrav. Kjøperen må kunne dokumentere at det er en vesentlig mangel. Det er også krav om at selgeren visste om mangelen.

– Problemet med skjeggkre er at de gjør ingen skade på hus, møbler eller folk. Det går mer på at det er ubehagelig. I noen tilfeller vil det kunne være en mangel. I slike tilfeller er det et stort problem, og selgeren har vært klar over det, sier Martinussen

Advarer mot dyre løfter

Martinussen advarer mot firmaer som markedsfører seg med at de kan utrydde skjeggkre.

– Per nå finnes det ingen som kan fjerne disse dyrene. Du kan redusere bestanden, men du kan ikke være sikker på at du får den fjernet, sier han.

Kim Schjetne Henriksen i Nokas Skadedyrkontroll er enig.

– De kan gjemme seg så godt i byggets konstruksjoner at de blir uberørt av behandlingsmetodene, sier han.

Les også: Dette kan du gjøre for å unngå skjeggkre i huset

Etterlyser strengere krav til bedrifter

I Tromsø har to byggevareforretninger fått påvist skjeggkre. Neumann bygg AS er en av dem.

Daglig leder Nils Harald Thorbjørnsen forteller at problemet har eksistert i ett år, og at de jobber for å forebygge problemet i bedriftens lokaler. De har imidlertid ikke informert kundene sine om problemet.

– Skjeggkre kan bli opp til 2 cm og hårete, derfor synes mange det er ekkelt, sier kommuneoverlege Mikal Tønsaas Foto: Sindre Reinholt

Skjeggkre trives blant papp og lim, og Thorbjørnsen oppfordrer kundene selv til å kontrollere av pappemballasjen utenfor huset sitt.

Kommuneoverlege Mikal Tønsaas i Tromsø mener bedrifter og entreprenører bør ta et større ansvar for å hindre spredning av skadedyret, og etterlyser strengere krav.

Han sier til NRK Troms at det er behov for skjeggkrestrategi i kommunen, og foreslår blant annet at det innføres krav om at entreprenører har et system for å avdekke skjeggkre under byggeprosessen.

– Ikke entreprenørens ansvar

Administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening Per Jæger fraråder boligprodusenter å ta på seg ansvar for eventuelle skjeggkre. Foto: Johnny Syversen

Administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening, Per Jæger, fraråder medlemmene sine å ta ansvar for skjeggkre i nybygg.

– Utfordringen med skjeggkre er at man ikke vet hvor den kommer fra. Kom skadedyret med pappesken eller kom den med byggemateriale, hvem har skylda, spør Jæger.

Les også: Forsikringsselskaper dekker ikke bekjempelse av skjeggkre