Fornærmet i Unge Høyre-saken håper saken blir henlagt

– Det er helt uaktuelt for henne å bli eksponert ytterligere og bli utsatt for en slik sak. Hun har aldri anmeldt saken og ønsker det heller ikke nå, sier advokat Ellen Holager Andenæs til NRK.

Mandag ble det klart at statsadvokaten har bedt politiet om å foreta innledende undersøkelser av anklager mot avgått Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise.

Seksuell omgang med beruset 16-åring

NRK får bekreftet at undersøkelsene gjelder påstandene om at Kristian Tonning Riise hadde seksuell omgang med en svært beruset 16-åring på et fylkesårsmøte i 2014, slik Aftenposten har skrevet om.

Ifølge varselet skal Riise, som da var 25 år gammel og satt i sentralstyret i Unge Høyre, ha hatt seksuell omgang med den da 16 år gamle jenta, som var svært beruset og ute av stand til å gjøre rede for seg.

– Jeg ønsket ikke seksuell omgang med ham. Jeg var veldig beruset, og jeg husker veldig lite av hva som skjedde, sa jenta til Aftenposten.

Hendelsen ble varslet inn til Unge Høyre umiddelbart av en som senere ble fylkesleder, men ble ikke fulgt opp.

– En etterforskning vil være et nytt overgrep

– Det er ikke jenta selv som varslet om denne hendelsen, påpeker Andenæs.

Jenta har heller ikke noe ønske om at saken skal etterforskes nå.

– Hun ønsker ikke at denne saken blir noe av, men at den blir lagt bort. Hun ønsker ikke å bidra til saken. På vegne av min klient ønsker jeg at saken blir henlagt så raskt som mulig.

Jenta sa til Aftenposten da avisen omtalte varselet, at hendelsen i 2014 hadde vært veldig vond, og at hun siden bare ville glemme saken.

Andenæs påpeker at dersom politiet skal etterforske saken nå, vil det kunne bidra til ytterligere medieoppmerksomhet.

– Politiet har anledning til å etterforske, uansett hva de involverte måtte mene. Jeg mener likevel at det vil være hensynsløst mot jenta og et nytt overgrep mot henne, sier Andenæs til NRK.

Riise glad for politi-undersøkelsene

Kristian Tonning Riise, som for tiden er sykmeldt, sier via en sms mandag at han er glad for at politiet skal se på saken.

«Jeg er positiv til at denne saken blir belyst grundig og objektivt. Jeg har tidligere bekreftet at begge hadde drukket alkohol og hadde sex og beklager det dypt. Utover det kjenner jeg meg altså ikke igjen i saken slik den er gjengitt i medier.»

Jenta har ifølge Aftenposten ment at Riise tidligere har bagatellisert hendelsen.

– Hva sier hun til at Riise nå sier at han ikke kjenner seg igjen i beskrivelsene av hendelsen i mediene?

– Det har jeg ingen kommentar til, sier Andenæs.