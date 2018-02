Rapporten, som er fra organisasjonen Unge funksjonshemmede, viser at unge med funksjonsnedsettelser blir møtt med mange fordommer og et helsevesen som vegrer seg for å snakke om seksualitet.

– Jeg har faktisk ikke fått noe informasjon om seksuell helse fra helsetjenesten. Det var noe jeg måtte spørre etter selv, og det synes jeg er litt fælt, sier Halvorsrud.

– Det er et lederansvar

31-åringen har ryggmargsbrokk, og amputerte begge bena. Nå går hun med proteser. Selv om hun kjenner legene sine godt, har ingen av dem tilbudt henne råd om seksuell helse.

Selv om beina ikke er ekte, er seksualiteten det. Noen lurer på om hun kan ha sex uten bein.

– De som vil kan spør meg i stedet for å lage opp sin egen mening, sier hun.

Hun forteller at hun ofte får slike spørsmål: «Kan du ha sex du da, du som ikke har noen bein?»

Camilla Lyngen er styreleder i organisasjonen som står bak rapporten. Hun sier rapporten viser at det er altfor lite kunnskap og kompetanse på feltet.

– Man blir ofte avseksualisert som funksjonshemmet. Men alle har en funksjonsevne, alle har en seksualitet, og det må bli tydelig.

Unge funksjonshemmede og seksualitet Ekspandér faktaboks Rapporten bygger på 40 kvalitative dybdeintervjuer med ungdom, fagpersoner og organisasjoner.

Paraplyorganisasjonen Unge funksjonshemmede jobber blant annet for at alle skal kunne leve ut sin seksualitet åpent og trygt.

Organisasjonen kommer med 14 tips til lærere, helsepersonell og andre som jobber med ungdom om hvordan de skal møte ungdom og snakke om seksualitet, kropp og følelser.

Organisasjonen lager også et e-lærings verktøy om seksualitet.

Helsedirektoratet: – Enig

At helsevesenet må få høyere kompetanse, er avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Ellen Margrethe Carlsen, enig i.

Avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Ellen Margrethe Carlsen, sier mangelen på informasjon om seksuell helse er et lederansvar. Foto: Eirik Pessl-Kleiven

Hun synes det er veldig trist å høre at helsevesenet ikke klarer å ta opp slike temaer med unge.

– Helsepersonell som er ute i habilitering- og rehabiliteringstjenesten og som møter unge funksjonshemmede, må ha den kompetansen. Det er et lederansvar for dem som leder denne tjenesten, sier hun.

Carlsen tror ikke seksualitet blir løftet opp som et så viktig tema som det det er for unge med nedsatt funksjonsevne.

– Utfordringen er at vi kanskje ikke ser hele mennesket. Vi tenker at seksualitet er en privatsak, men man vet fra andre områder at hvis du gir personellet kompetanse, så tør de å snakke mye mer om det. Å møte disse ungdommene er veldig viktig for at de skal få styrket selvbildet sitt.

Stian Hoff Berg har cerebral parese. Han studerer markedsføring og merkevareledelse, jobber på Tax Free ved siden av studiene, og har en kjæreste i Danmark som han ser hver tredje helg. Selv føler han seg heldig.

– Med en gang du klarer å ta eierskap over din egen situasjon, din egen diagnose, og dine egne utfordringer, så bygger du selvtillit. Med en gang du lar andre bemerke at du er annerledes, at du ikke kan gjøre ting, har du fått et våpen mot deg.

Han mener man bør kunne snakke med sex og alt det innbefatter med alle, uansett om det er folk med Downs Syndrom, folk i rullestol, eller folk med psykiske lidelser.

– Og enten du er kronisk syk eller med en funksjonsnedsettelse må du kunne henvende deg til helsevesenet som en trygg arena.

Les også: Selger sexhjelpere til eldre og funksjonshemmede