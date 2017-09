Selger sexhjelpere til eldre og funksjonshemmede

– Jeg formidler menn og kvinner som reiser rundt på pleiehjem og hjemmebesøk, for å tilbringe erotisk tid med mennesker som ikke kan komme seg ut selv, forteller Gabriele Paulsen til NRK.

I 2015 grunnla sykepleieren firmaet Nessita. I åpent kontorlandskap med andre gründere i Hamburg, formidler hun såkalte erotiske assistenter til eldre og funksjonshemmede.

– Jeg tror denne gruppen savner dette, fordi alle vil bli sett som menn og kvinner. De er selvfølgelig i kontakt med pleiepersonell og blir berørt av dem, men det er på et profesjonelt nivå. Når man for eksempel får full kroppsvask, så er det en forskjell om man blir vasket eller strøket på genitaliene, sier Paulsen.

På spørsmål om hva «erotisk tid» innebærer, svarer hun:

– Vi tilbyr verken samleie eller oralsex, men felles nakenhet og stryking over hele kroppen.

Samtidig innrømmer hun at det kun er seksualassistenten og kjøper som er til stede under akten, og at det derfor vil være umulig å ha full kontroll.

26–102

På nettsidene til Nessita, kan kundene plukke den seksualassistenten de ønsker og betale 150 euro for en time. Den eldste kunden er 102 år, mens den yngste ansatte er 26.

– Forskjellen på prostitusjon og vårt tilbud handler om motivasjonen hos våre ansatte. De vil at begge skal ha en bra opplevelse. Det er andre motiver enn dem som selger sex på gata, hevder Paulsen.

NRK har forsøkt å få intervju med flere av dem som åpent forteller på internett, at de jobber som seksualassistenter. De som er villige til å stille til intervju vil imidlertid kun gjøre det mot betaling, noe NRK ikke kan gjøre av presseetiske hensyn.

POSITIV. Lederen for Det allmenne funksjonshemmedeforbundet i Tyskland (ABID), Ilja Seifert i Berlin, mener staten bør dekke utgiftene til sexhjelp for funksjonshemmede som ikke har råd selv. Foto: Guri Norstrøm / NRK

Statsstøttet sex

Prostitusjon har vært tillatt i Tyskland siden 2002, og partiet De Grønne har foreslått at staten skal dekke utgifter til prostituerte, for eldre og pleietrengende.

Det allmenne funksjonshemmedeforbundet i Tyskland (ABID), synes det er en god idé.

– Det er bare de færreste som kan klare å betale dette av egen inntekt. Dette handler egentlig ikke om noe annet enn at handikappede ikke bare må ha de samme rettighetene som andre, de må også ha muligheten til å benytte seg av dem, sier leder Ilja Seifert.

NEGATIV. Talspersonen for Foreningen Stopp sexkjøp Inge Hauschildt-Schön i Marburg, mener problemet i omsorgstjenesten er personellmangel og liten tid. Ikke mangel på sex. Foto: Guri Norstrøm / NRK

Skeptisk

Foreningen Stopp Sexkjøp i Marburg er derimot kritisk, og mener utfordringene i omsorgssektoren ligger et annet sted.

– Problemet i pleietjenesten er ikke for lite sex, men at det er for lite personell og at de som jobber der har for dårlig tid til å vise nærvær, sier foreningens talsperson Inge Hauschildt-Schön.

Foreningen er også skeptisk til hvorvidt dette gjøres frivillig.

– Man må jo spørre seg om en dame som er økonomisk uavhengig og utdannet, frivillig vil være seksuelt sammen med demente, utviklingshemmede og folk de ikke kjenner, sier hun.