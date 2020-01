Forbrukerrådet: – Husholdninger med penger på sparekonto blir flådd av bankene

– Jeg vil oppfordre bankene til å gjøre noe med rentemarginen, men jeg vil også oppfordre forbrukerne til å legge press på egen bank og true med å bytte bank hvis ikke rammebetingelsene er konkurransedyktige, sier finansminister Siv Jensen.

Norske husholdninger har mer enn 1300 milliarder kroner i banken. En gjennomgang Forbrukerrådets finansportal har gjort for NRK, viser at innskuddsrentene på de fleste sparekontoer er svært lave, selv om man har flere hundre tusen kroner på bok.

Blant 210 ulike sparekontoer, ga over halvparten en rente under én prosent, viser tallene fra Finansportalen.

Bankanalytikere sier til Dagens Næringsliv at innskuddsmarginene har skutt i været, og at hovedårsaken er dårlig konkurranse mellom bankene når det gjelder innskudd.

Finansministeren synes ikke det er rimelig at bankene setter opp utlånsrentene i tråd med renteøkningene fra Norges Bank, mens de holder igjen på innskuddsrentene.

– Det er ikke greit. Det er ingen grunn til at det skal være høyere marginer nå. Vi har veldig solide banker som går med betydelig overskudd, sier Jensen.

– De blir jo flådd

I det profesjonelle rentemarkedet bankene imellom, det såkalte interbankmarkedet, må bankene minst betale 1,8 prosent rente pluss et påslag for å låne penger i tre måneder.

I praksis skaffer bankene seg billigere risikofri finansiering ved å tilby kundene lave sparerenter, enn de kan få noen andre steder.

Den såkalte innskuddsmarginen, som er forskjellen mellom rentenivået i interbankmarkedet på tre måneds basis og kundenes innskuddsrenter, har økt kraftig det siste året ifølge tall fra SSB.

Rundt halvparten av bankenes fremmedfinansiering utgjøres av innskudd fra kundene ifølge Finans Norge.

Fagansvarlig Elisabeth Realfsen i Forbrukerrådets finansportal mener at svært mange bankkunder enkelt kan både doble og tredoble sine sparerenter.

– Sparekundene blir jo flådd. Det er helt åpenbart. Så de må sette seg ned å flytte innskuddene sine til et sted de får mye bedre rente, sier Realfsen.

Flere banker tilbyr sparerenter på 2,2 prosent uten noen form for binding, samtidig som innskudd opp til 2 millioner kroner er omfattet av den norske garantien gjennom Bankens sikringsfond.

Kjenner seg ikke igjen i tallene

Informasjonsdirektør Tom Staavi i Finans Norge er uenig i at bankene flår sine kunder med penger på bok, og kjenner seg ikke igjen i tallene.

Informasjonsdirektør Tom Staavi i Finans Norge. Foto: CF Wesenberg / Finans Norge

Han sier at nye regler og myndighetspålagte krav gjør at bankenes kostnader i det profesjonelle rentemarkedet øker, og at det må være opp til den enkelte bank hva de gjør med egne marginer avhengig av hva slags strategi de velger.

– I sum er det forbrukerne som kan flytte disse rentemarginene ved å være aktive kunder. Bankkunder må være aktive bankkunder, akkurat som de er aktive kunder i alle andre markeder, sier Staavi.