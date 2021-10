Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I forrige uke skrev NRK om familien Kahn som havnet på karantenehotell i London.

De voksne var fullvaksinerte, men det holdt ikke da en på flyet hadde vært smittet. Reglene i Storbritannia gir bare fritak for karantene dersom man er vaksinert i Storbritannia. Dette til tross for at vaksinene er godkjent når man skal inn i landet.

Familien Kahn hadde bestilt reisen selv, men dersom man har bestilt pakkereise skal man være tryggere. Det mener i hvert fall Forbrukerrådet

MENER FORBRUKERNE MÅ FÅ AVSLAG: Caroline Skarderud i Forbrukerrådet. Foto: Forbrukerrådet

– Kjøper man en pakkereise, har man krav på at alt går etter planen. Ved slike uforutsette hendelser som sykdom på fly med påfølgende krav om karantene, har man først og fremst rett på bistand fra arrangøren, sier Caroline Skarderud i Forbrukerrådet.

– Pakkereisearrangøren vil ikke bli erstatningsansvarlig for økonomisk tap man er påført som følge av karantenen, men det kan bli aktuelt med et passende prisavslag ved en langvarig karantene som påvirker kvaliteten på reisen. Prisavslag vil si at man får tilbake en del av reisens pris som følge av at reisen ble noe annet enn forespeilet, sier Skarderud.

Avviser prisavslag

AVVISER: Marie-Anne Zachrisson i Ving Norge poengterer at kunden får pakkereisens deler selv om vedkommende havner i karantene.

Dette er ikke Ving enig i.

– Siden pakkereisens alle deler (fly, hotell, måltider) blir levert ifølge avtalen, vil vi i utgangspunktet ikke utbetale erstatning dersom noen må i karantene og av den grunn mister feriedager. Vi vil kunne gi praktisk hjelp og støtte, sier Marie-Anne Zachrisson i Ving Norge.

Hun påpeker at det er spesielle tider, og at folk må være forberedt på skiftende regler fra land til land.

– De som velger å reise nå, har kjøpt en reise i en pågående pandemi og blir oppfordret til å sette seg inn i ferielandets innreiserestriksjoner, som kan endres helt inntil avreise. Det er den reisendes plikt å selv holde seg oppdatert, sier Zachrisson.

Henviser til pakkereisenemnda

VIL IKKE SVARE: Nora Aspengren, kommunikasjonsrådgiver i TUI. Foto: TUI

TUI ønsker ikke å si hva de ville gjort i et slikt tilfelle, men kommenterer generelt.

– Vi skal selvfølgelig bistå kundene våre når de reiser med oss. De oppfordres til å ta kontakt dersom det skulle være noe. I tilfeller som du nevner her så vil vi følge Pakkereisenemndas vedtak og praksis, svarer Nora Aspengren, kommunikasjonsrådgiver i TUI.

Når NRK spør hva det innebærer, svarer Aspengren at de må ta det sak for sak.

Leder i sekretariatet til klagenemnda for pakkereiser, Cecilie Asak Oftedahl, sier de ikke har noen nemndpraksis å vise til i dette tilfellet, og derfor ikke kan svare.

STRENGT: Turister henter baggasje på Heathrow. NRK har den siste uken omtalt Storbritannias strenge karanteneregler. Foto: Daniel Leal-olivas / AFP