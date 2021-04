Føler seg utrygge på karantenehotellene

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg tok en test innen 72 timer før jeg dro, og en test på flyet. Begge disse var negative. Jeg hadde også en negativ test på Gardermoen, sier Clarisa Guiterrez.

Kravet om at man må gjennomføre karantenetiden på karantenehotell etter «unødvendig» reise ble innført 29. mars, og gjelder selv om du har testet negativt ved grensen.

Fem dager ut i karantenen følte Guiterrez seg dårlig, med hodepine, muskelsmerter og vondt i brystet.

– Jeg ringte hotellet for å si jeg ikke var i form, men de ba meg ringe legevakten. Legevakten ba meg ta kontakt med hotellet igjen for test, sier hun.

På syvende dagen fikk hun rutinemessig ta ny test. Den var positiv.

Tiden fra du blir smittet med koronaviruset til du blir syk er vanligvis 4 til 5 dager ifølge FHI, men det kan også være opptil 10 dager.

Vet ikke hvor mange som blir syke i karantene

Guiterrez er en av rundt 1850 personer som har vært på reise som nå er i karantene i Ullensaker kommune.

– Det er en grunn til at man skal være 10 dager i karantene, og selv om man har en negativ test ved ankomst så kan man være smittet, sier Sylvia Aastad, enhetsleder og ansvarlig for karantenehotellene i Ullensaker.

Hun sier det er svært få som tester positivt underveis i oppholdet på karantenehotell.

Likevel har de ikke systemer for å skille mellom positive prøver tatt på grensen, på karantenehotellene på dag syv, eller andre steder i kommunen.

Comfort Hotel Runway ved Gardermoen er et at drøyt ti Choice-hoteller som brukes som karantene- og isolasjonshotell. Bildet er tatt i en annen sammenheng. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Hadde kjent meg mye tryggere om jeg fikk være hjemme

Lena Henriksson er svensk, men bor i Norge. Hun dro til Sverige for å hjelpe familien i påsken. Da hun kom tilbake var ikke politiet ved grensekontrollen enig i at det hadde vært en nødvendig reise. Hun er nå på karantenehotell i Sarpsborg.

Lena Henriksson føler seg utrygg på karantenehotellet i Sarpsborg, og sier hun aldri under pandemien har truffet så mange mennesker som nå.

Hun har hatt negativ koronatest, men er redd for å bli syk mens hun er på hotellet.

– Helt plutselig skal jeg bo på et hotell med hundre andre, dele matsal og fellesområder med dem. Jeg ville kjent meg mye tryggere om jeg fikk dra rett hjem og ha karantene der. Det oppfattes som om det er en markering, ikke smittevernhensyn, sier hun.

På hotellet Henriksson bor på får de ikke lov til å ta på noe. De må gi beskjed til vakter om de skal ut, gå med munnbind og må hente maten i en matsal.

– Vi kunne også sitte og spise i et stort konferanserom i kjelleren og der satt det sikkert 50–60 stykker sammen, så jeg har alltid tatt med meg maten på rommet.

Et av konferanserommene på hotellet er omgjort til restaurant og matsal for dem som sitter i karantene. Foto: Lena Henriksson

Positive prøver eksisterer nesten ikke

Sarpsborg kommune mener løsningene de har valgt på karantenehotellet fungerer godt, og sier de ikke hatt noen smitteutbrudd på hotellet.

Ansvarlig for karantenehotellet i Sarpsborg kommune, Lene Gunstrøm, sier det er særdeles få av de i karantene som tester positivt etter de har hatt negative tester ved grensa.

– Det kan jeg telle på en hånd, det eksisterer nesten ikke.

Karantenehotellet Sarpsborg bruker har 260 rom, og er nå helt fullt. De har også innført en avtale med nabokommunen Fredrikstad for å få et hotell til i karantenedrift.

Gunstrøm sier at om noen føler seg utrygge i matsalen går det an å få maten servert til rommet.

– I restauranten er det god avstand, og vi har rutiner som er gått gjennom av kommuneoverlegene våre mange ganger. Vi fikk beskjed om at omvendt bufeet er et tiltak vi kan bruke, og vi synes det fungerer godt. Da får man også en liten pause fra rommet sitt, sier hun.

Karantene skal være trygt

Assisterende helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad sier ordningen med karantenehotell er vellykket.

– Bare 1 % av all smitten i Oslo nå skyldes importsmitte. Tidligere var det høyere tall, sier han.

Espen R. Nakstad sier vi med dagens smittesituasjon og faren for muterte virus ikke har noe annet valg enn å ha streng grensekontroll. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Han understreker også at det er trygt å bo på hotellene, selv om de har hørt flere historier om at smittevernrutinene kan bli bedre på enkelte hotell.

– Det er gode systemer, og reglene må også etterleves. Det skal være mulig å være på et karantenehotell i karanteneperioden uten å risikere å hverken bli smittet eller smitte andre. Det er hele poenget, sier han.

Kritiserer forholdene ved Gardermoen

Tilbake på hotellet ved Gardermoen sitter Clarisa Guiterrez nå i isolasjon. Hun mener det er dårlig hygiene på hotellet. Guiterrez sier ingen hun traff i Argentina er blitt syke, og søsteren hun tok fly sammen med er frisk. Derfor tror Guiterrez hun ble smittet på hotellet.

– Jeg har sett grupper med mennesker stå i området ved kaffemaskinen og prate. Noen bruker maske, men ingen har kontroll på hvor tett de står, og jeg synes det er dårlig med vasking av området, sier hun.

Guiterrez mener frokost lagt på gulvteppet er dårlig hygiene, mens hotellet sier det må gjøres slik av brannvern- og smittehensyn. Foto: Clarisa Guiterrez

NRK har også pratet med en som bodde på samme hotell 27. mars. Det var før kravet om at hele karantenetiden måtte være på hotell, og vedkommende reiste hjem etter en natt og negativ test. Han ønsker å være anonym, men bekrefter det Guiterrez sier om hygieneforholdene.

– I kaffeområdet måtte alle trykke på samme knapp. Du måtte skrive deg inn og ut om du skulle gå tur, og da skrev alle med samme penn, uten håndsprit. Det var ett menneske som vasket en gang i døgnet i gangene, og det var dårlig ventilasjon.

Dette bildet er tatt 27. mars, av området der de i karantene kan forsyne seg med kaffe. Foto: Privat

Møter motstand fra gjestene

Hotellet sier en andel av gjestene som reagerer negativt på at de må være i karantene, og at de opplever motstand fra gjestene.

– Det er fantastisk å se hvor opptatt man blir av smittevern etter å ha brutt anbefalingene om ikke å foreta unødvendige utenlandsreiser, sier hotelldirektør Jonas Johansson.

Søppel foran en hotelldør. Dette bildet er tatt 27. mars. Foto: Privat

Hotellet avviser at det er dårlig hygiene, og sier det er tilgjengelig håndsprit.

– Vi vasker fellesarealer og andre kontaktpunkter flere ganger daglig, men ikke kontinuerlig. Det gjør at det kan oppstå perioder med opphoping av kopper og avfall som gjestene setter fra seg. Det å være i karantene er ikke som et vanlig hotellopphold. Forventer man dét, skjønner vi at man klager, men man må samtidig holde seg til realiteten, sier Johansson.

Hotellkjeden Choice eier både hotellet ved Gardermoen og i Sarpsborg. Drøyt ti av hotellene deres leies ut som karantenehotell.

25. mars ble det bestemt at alle på unødvendige reiser må bo på karantenehotell. Guiterrez besøkte familien i Argentina, og dro ut av Norge 3. mars, i den tro at hun kunne ha karantenen i leiligheten sin i Oslo og ikke på hotell når hun kom tilbake. Foto: Privat