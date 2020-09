Stopper støtten til Født Fri

På bakgrunn av et varsel, ga Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) konsulentselskapet Ernst og Young i oppdrag å undersøke blant annet økonomistyringen til stiftelsen Født Fri.

– Rapporten viser at offentlige tildelte midler ikke har blitt brukt i tråd med formålet. Dette er svært alvorlig. I denne saken kommer vi til å følge Imdis anbefaling, og vi vil ikke videreføre støtten til Født Fri i 2021. Imdi vil også holde tilbake utbetalinger ut året.

Det sier statssekretær med ansvar for integreringssaker i Kunnskapsdepartementet, Grunde Almeland (V).

NRK omtalte varselet i august. Da var NRK i kontakt med daglig leder Shabana Rehman. Hun sendte oss dette svaret på e-post:

– Hvis det er slik at Imdi skal granske Født Fri for disse forholdene, så er vi glade for det, slik at de faktiske forholdene rundt de anklagene som har versert i månedsvis, kommer frem.

Fem varslere

I august i år mottok Imdi et varsel om Født Fri. NRK har også sett varselet, og snakket med flere av varslerne. Varselet inneholdt blant annet påstander om at de tildelte statlige midlene ikke har blitt benyttet til formålet.

Nå har Ernst og Young gjennomgått varselet mot Født Fri.

Undersøkelsen avdekker mangler ved stiftelsens økonomistyring, og at deler av midlene ikke er brukt i henhold til retningslinjene. Det kan tyde på at organisasjonens midler har finansiert tiltak det ikke har blitt rapportert om.

Rapporten viser også til utgifter av privat karakter og anskaffelser fra leverandør i nær tilknytning til daglig leder av Født Fri, går det fram av en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Vurderer politianmeldelse

I rapporten anbefaler Ernst og Young at Imdi vurderer å politianmelde forholdene. Dette for å få en vurdering av hvorvidt det har vært brudd på straffeloven eller annen lovgivning.

På grunn av rapporten anbefaler Imdi at støtten til Født Fri trekkes i forslaget til statsbudsjett for 2021. Kunnskapsdepartementet slutter seg til denne anbefalingen.

Det er Imdi som vil håndtere den videre oppfølgingen av Født Fri og vurdere anbefalingen knyttet til eventuell anmeldelse, skriver departementet i en pressemelding.

NRK har bedt om Shabana Rehmans kommentar til denne saken. Hun viser til styreleder Jan-Sverre Asker, som sier til NRK at han ikke har mottatt rapporten.

– Vi har faktisk ikke mottatt noen rapport enda. Og det er jo svært overraskende, om ikke sjokkerende at vi skal høre på nyhetssendingen at vi er fratatt bevilgingen uten at hverken Imdi eller departementet har kontaktet styret, sier Asker.

Han sier han «ikke skjønner hvorfor det hastet sånn at de ikke har innkalt til et møte først».

– Stemmer det som står i rapporten?

– Hvordan kan jeg vite det? Dette har vært en undersøkelse fra Ernst & Young som administrasjonen har fått et utkast til en rapport på, og så har administrasjonen gitt et svar til det utkastet, svarer Asker.