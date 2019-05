Flere velger togferie, men det er ikke bare enkelt

Mens SAS-sjefen sjøl spår flykaos på grunn av et stappfullt luftrom over Europa til sommeren, er det stadig flere som velger skinner på landjorda når de skal ut og reise.

– Vi har merket en sterk økning de siste årene, og i år har økningen vært på 14–15 prosent sier teamleder Iram på billettkontoret på Oslo Sentralstasjon.

Kontoret blir betjent av ansatte i «En tur», et statseid selskap opprettet for å tilby salgs- og billettløsninger for jernbanesektoren og reiseplanlegger for kollektivtransport i hele Norge, som det heter. «En tur» overtok driften av NSBs billettsystemer i 2016.

Har tapt i konkurranse med fly

Sigrid Elsrud som driver togbloggen sier også hun får mange henvendelser fra folk som vil reise med tog i Europa.

– Men mange syns det er vanskelig å finne billetter. Der må noen tilby bedre informasjon enn det de gjør i dag, sier hun. Og legger til at togforbindelsene heller ikke er gode nok. Hun ønsker seg bedre forbindelser ned til København og Hamburg og andre europeiske byer.

I 1990 gikk det tog fra Oslo til København fem ganger om dagen. Jernbanedirektør Kirsti Slotsvik sier de mange forbindelsene ble lagt ned fordi man får kjøpt flybilletter til en tredel av det en togbillett koster.

– Dette er markedsmekanismer. På nittitallet var det dyrt å fly, da var toget et reelt alternativ. Det har det ikke vært de siste 20–30 årene, sier hun.

Jernbanedirektør Kirsti Slotsvik sier den store konkurransen fra luftfarten også har ført til at togene tilbyr færre sovevogner. Foto: Lin Beate Gabrielsen / NRK

Den svenske regjeringen har bevilget 50 millioner kroner for å få fart på nattogene sørover mot Europa igjen. Slotsvik sier det også handler om å få til et godt samarbeid over landegrensene.

– Vi må gjennom Sverige for å komme videre til Europa. Vi trenger gode systemer og det er en jobb som må gjøres.

Hun sier det kan ta tid og at det er noe man kanskje kan få til ved en ruteomlegging i 2022.

20 sovevogner i hele Norge

Det er ikke bare når man reiser utenlands man treffer på uventende utfordringer. I Norge finnes det nemlig bare 20 sovevogner. Og når man bestiller en køyeplass, får man automatisk hele vogna for seg selv. Det betyr at én av sengene blir stående tom og at det blir fort utsolgt.

NRK møter Øystein Dahle som reiser med nattog cirka en gang i måneden når han skal fra Oslo til Trondheim, Stavanger eller Bergen. I kafevognen ser han etter konduktøren som kan gi ham nøkkel til kupeen, og han ser etter romkameraten som han skal dele kupé med.

Øystein Dahle og Eirik Kristensen i en av de 20 sovevognene som finnes i Norge. Foto: Lin Beate Gabrielsen / NRK

– Det blir fort fullt. Så når jeg planlegger en reise, bestiller jeg plass tre-fire uker på forhånd, sier han til NRK.

På denne togturen skal ha dele kupé med Eirik Kristensen. Det har de to avtalt via Facebook.

Privat løsning

For nå har passasjerer funnet en løsning på kapasitetsproblemet selv. På Facebook er det opprettet en gruppe som heter «Dele kupé NSB». Der legger brukerne ut når og hvor man skal reise og kan finne noen å dele kupeen med.

Jernbanedirektør Kirsti Slotsvik sier at noe av bakgrunnen for at det er så få sovevogner i Norge er det store konkurransen nattogene fikk av flyene. Hun sier de sliter med å få leid inn nok sovevogner, mange av dem som er å få leid er gamle og dårlige.

– Vi må også finne mer ut av hva det er vi trenger og hvordan det skal finansieres før vi bestiller ute i Europa.

Slotvik sier de nå sitter og jobber med en ny strategi som skal være ferdig i slutten av oktober.

– Da kan vi komme med innspill for budsjettet i 2021–22.