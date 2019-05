SAS-sjef: – Det kommer til å bli kaos

– Jeg er kjempeurolig for den kommende sommeren.

Administrerende direktør i SAS, Rickard Gustafson, mener den dårlig kapasiteten i flygeledelsen ikke har blitt bedre siden i fjor sommer. Det sier han til avisen Svenska Dagbladet.

Forsinkelsene i fjor ble fordoblet sammenlignet med året før, ifølge avisen. Det til tross for at den totale flytrafikken bare økte med fire prosent.

Kan bli minst like ille

Ifølge Airlines for Europe, en bransjeorganisasjon for flyselskapene, skyldtes tre fjerdedeler av alle forsinkelser i Europa feil i flygeledelsen.

– Det finnes ikke kapasitet til å håndtere trafikken i Europa. Det kommer til å bli innstilte fly, forsinkelser og kaos, sier Gustafson på et møte med handelskammeret i Stockholm, ifølge avisen.

Han er ikke alene om å være urolig. I Frankrike har flygelederne gått til streik, flere flyselskaper er urolige og flygelederorganisasjonen Eurocontrol sier årets sommer kan bli minst like ille som fjorårets.

Krever grep fra EU

Informasjonsdirektør i Norwegian, Lasse Sandaker-Nielsen, sier til NRK at de også frykter problemer i sommer.

– Ja, vi frykter også at det kan bli en sommer med forsinkelser på grunn av økende restriksjoner i europeisk luftrom, grunnet regelmessige streiker blant flygeledere og for få flygeledere på jobb.

Han forklarer at de allerede har opplevd utfordringer med den franske streiken. Fransk luftrom var stengt, og flyene måtte ta store omveier som førte til store forsinkelser. Han ber EU ta grep.

– Kombinasjonen av regelmessige flygelederstreiker og mangel på flygeledere er et økende problem for europeiske reisende og flyselskap, og noe som EU må rydde opp i snarest.

Kommunikasjonssjef i Avinor Flysikring, Erik Lødding, sier de følger med, men han er ikke veldig bekymret.

– Avinor Flysikring oppmerksom på situasjonen i Europa, og er godt forberedt på å håndtere sommertrafikken til og fra Norge.

Han sier de vil kunne oppleve konsekvensene av problemer på kontinentet likevel.

– Dersom det oppstår forsinkelser andre steder i Europa, vil dette kunne føre til «følgeforsinkelse» her i Norge, ved at fly som blir forsinket inn fra Europa til Norge, også vil kunne bli forsinket ut igjen. Vi har hele tiden tett dialog med flyselskapene, og gjør det vi kan for at flytrafikken skal gå så smidig som mulig i norsk luftrom, forsikrer Lødding.