Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Ifølgje ei pressemelding er partia er fornøgd med å få på plass ei ordning som sikrar tilsette og bedrifter tryggleik inn i julehøgtida.

– Det er viktig for Arbeidarpartiet at vi har lytta til partane i arbeidslivet, og komme fram til ei ordning som gjer at mange tilsette kan vere i jobb, i staden for å bli permittert, seier Eigil Knutsen, finanspolitisk talsperson for Arbeidarpartiet i pressemeldinga.

Aukar maksbeløpet

Finanspolitisk talsperson for Senterpartiet, Sigbjørn Gjelsvik, seier at løysinga det no er fleirtal for vil sikre forutsigbarheit for dei som nok ein gong er hardt ramma.

Partia er samde om at maksbeløpet blir auka til 40 000 kroner i månaden per tilsett, avgrensa til maks 80 prosent av bruttolønna til den tilsette.

Ordninga vil gjelde med tilbakeverkande kraft frå 1.desember. I tillegg blir minimumsbeløpet heva per tilsett ved omsetningsfall på 20 prosent frå 3000 kroner til 4000 kr.

– Det viktigaste for SV er at flest mogleg behaldar jobben. Derfor har vi fått heva beløpa bedriftene får per tilsett, både ved høg- og låg omsetningssvikt, seier Kari Elisabeth Kaski, finanspolitisk talsperson i SV.

– Gir ekstra tid

Ap, Sp og SV gir òg bedriftene forlengd frist på å ta tilbake permitterte tilsette, slik at dei heller kan gå over til lønnsstøtteordninga. Fristen blir frå endra 21. til 23. desember.

– For Arbeidarpartiet er det viktig at fellesskapet stiller opp. No gir vi bedriftene ekstra tid til å hente tilbake allereie permitterte tilsette. Ingen skal føle at dei står åleine i krisa, seier Eigil Knutsen, Aps finanspolitisk talsperson.

Partia er samde om at 500 millionar av regjeringas varsla ein milliard til kommunal kompensasjonsordning blir løyvde i nysalderinga for 2021.

– Vi sørgjer for å løyve pengar via kommunane til hardt ramma næringsliv som har særlege utfordringar. For Senterpartiet og regjeringa er det viktig at krisetiltaka varer så lenge krisa varer, seier Sigbjørn Gjelsvik, finanspolitisk talsperson for Senterpartiet.