Fire pistolran i Oslo de siste dagene

Ifølge operasjonsleder Tor Jøkling fikk de beskjed om det siste ranet rundt klokka 1.20 natt til tirsdag.

– En mann ble truet med pistol og fraranet en rumpetaske med kontanter i Nordkappgata på Torshov. To gjerningspersoner løp fra stedet, sier han. Flere væpnede politipatruljer ble sendt til stedet, men gjerningspersonene er ikke tatt.

Også en hundepatrulje ble satt inn for å finne de to mennene som skal ha løpt i retning Torshovdalen og Sinsen.

– Vi hadde tre tilsvarende ran i samme området i helgen. Det er muligens snakk om samme gjerningspersoner, sier Jøkling til NTB.

De tidligere ranene skal også ha blitt utført med pistol og med lignende framgangsmåte.

– Vi etterforsker saken videre. Vi har sikret spor på stedet og sjekker overvåkingskameraer i nærheten, sier operasjonslederen.

De to mistenkte blir beskrevet som to menn på rundt 20 år, muligens noe eldre. Han ene skal ifølge politiet ha øst-afrikansk utseende og hatt på seg en svart jakke og en lue, mens den andre skal ha et mer nordafrikansk/asiatisk utseende.

I tillegg ble en person ranet med kniv på Tøyen av én gjerningsperson i natt. Han skal ha blitt sett løpende mot sentrum. Heller ikke her har politiet lykkes med å ta noen.