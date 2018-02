Filmet kråke som «stuper kråke»

Maren Ingeborg Hvamstad satt på jobb da hun først fikk øye på kråka på nabotaket midt i Oslo sentrum.

– Først ble jeg bekymret for at den hadde det vondt, men så skjønte jeg at den lekte, sier hun til NRK.

Etter å ha rullet nedover skråtaket, fløy kråka opp igjen og startet på nytt. Dette gjorde den sju ganger bare mens Hvamstad så på.

Kråka leker fordi den er smart

– Dette har jeg ikke sett før! Sier zoolog Petter Bøckman og smiler mens han ser videoen.

Han er ikke overrasket over kråka sin lek.

GLUPING: Bøckman forteller at uttrykket «å stupe kråke» kommer fra at kråka gjør slike bevegelser når den kjeder seg. Foto: Silas Stein / AFP

– Kråka er blant de glupeste dyra vi har i Norge, og dyr må være smarte for å kjede seg og leke, sier Bøckman.

Han forteller at Norge er for kaldt og har for lite mat til å romme mange smarte dyr.

– Om du har for mye hjerne, krever den mye mat. Da risikerer dyr i Norge å sulte eller fryse i hjel. Derfor har vi få lure dyr i Norge, men vi har blant annet rev, delfin og kråke.

Fugler kan forstå ting hunder og katter ikke forstår

Bøckman forklarer at det kan være vanskelig å sammenligne intelligensen til fugler og pattedyr.

– Fuglers hjerne fungerer annerledes, fordi de skal fly. For å klare å reagere raskt i stor fart, er de mer styrt av reflekser.

DUMMERE ENN KRÅKA? Hunder skjønner ikke at de er malt blå i panna når de ser seg selv i et speil, det gjør skjærer. Det skal være skrevet at fugler bruker synet mer enn hunder. Foto: CUATROK77 / Flickr

Forskere har tidligere testet å male en blå flekk i panna på ulike dyr, for så å sette et speil foran dem.

– Da er hunder og katter helt vekk, de forstår det ikke, forteller Bøckman.

Blant dyrene som forstår at de ser seg selv og blir bevisste på den blå flekken, er delfiner, elefanter, sjimpanser. Og skjærer.

– Jeg har ikke hørt at det er testet på kråker. Men kråka er lur nok til å kjede seg, og lur nok til å trille ned et skråtak.