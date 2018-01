Ikke farlig å spise snø, men i noen tilfeller bør det unngås

Bekymret for at poden spiser snø og sutter på istapper?

– At barn kan få mark i magen av å spise snø er en myte som har eksistert i mange år, på lik linje med at man får firkantede øynene av å se for mye tv, sier Arnulf Soleng, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, til NRK.

Arnulf Soleng er seniorforsker ved Folkehelseinstituttet. Foto: Privat

Barnet får hverken spolmark eller barnemark av å spise snø eller istapper. Mens barnemark kan overføres fra endetarm til munn, smitter spolmark ofte fra jord, gjødsel og grønnsaker.

Du kan derfor trygt kan spise snø og is, så lenge den er ren. Men det finnes noen unntak, som er ganske selvsagte for voksne:

– Barnet bør ikke spise snø som er tilgriset med hundebæsj - eller tiss. Er det tydelig gult, må du lære barnet å styre unna, selv om det ikke er direkte farlig å få det i seg, sier Ørjan Olsvik, professor i medisinsk mikrobiologi ved Universitetet i Tromsø.

– Unngå veikanten

Svart og skitten snø bør også unngås. En canadisk studie publisert i tidsskriftet Environmental Science, viser at snø kan inneholde giftige partikler fra eksos.

SKITTEN SNØ: Du bør lære opp barnet til å ikke spise møkkete snø. Foto: Marit Aaby Vebenstad / NRK

– Barn bør ikke spise snø langs veiene, mest på grunn av dieselpartikler og asfalt som er revet opp av piggdekk, advarer Olsvik.

Han får støtte av Soleng i Folkehelseinstituttet:

– Det kan være tungmetaller i snø, men da skal man spise store mengder for at det er skal være noe problem. Husk at små barn også spiser sand fra sandkassen, og det går stort sett bra, påpeker Soleng.

Vær obs på fuglebrett

Er du på fjelltur, er det også noen forholdsregler som bør tas før du hiver innpå med snø.

– Du bør ikke spise snø eller drikke vann som har et rødaktig skjær. Denne snøen kommer nemlig fra isbreer og kan inneholde alger med giftstoffer. Dette kan gi magesmerter. Er snøen hvit, er det ikke noe problem, forsikrer Olsvik, som selv har fylt på snø på termosen sin for å få nok drikke til skituren.

Det siste som kan by på problemer, er at snøen er i nærheten av et fuglebrett.

Ifølge Folkehelseinstituttet bør du unngå å sette opp fuglebrett i nærheten av lekeplasser og barnehager. Bakken under fuglebrettene kan nemlig lett bli forurenset av avføring.

– Spiser du snø herfra, kan du få i deg diaréfremkallende bakterier, som salmonella og campylobacter, på grunn av avføring fra fugler, avslutter Soleng i Folkehelseinstituttet.