FHI: Stengte skoler kan ha ført til mer smitte

Folkehelseinstituttet (FHI) skriver i sitt siste notat om smittesituasjonen i Norge, som ble offentliggjort i dag, at stengte skoler for 5–10 klasse kan ha hatt «liten eller negativ smitteverneffekt».

Altså at fortsatt stengte skoler kan ha ført til mer koronasmitte i samfunnet.

I FHIs gjennomgang av de ulike tiltakene, er dette det eneste punktet de mener kan ha hatt negativ smitteeffekt.

– Svakt grunnlag

FHI understreker at det er lite forskning å støtte seg til, men at de ut fra sitt eget skjønn tror stengte skoler for de største barna kan ha hatt negative konsekvenser.

– Vi har et svakt kunnskapsgrunnlag når det gjelder stenging av skoler. Men det vi gjør her, er å utøve skjønn på et sviktende kunnskapsgrunnlag. Det skjønnet tilsier at hvis vi tenker på hva som skjer når barn ikke er på skolen, vil de etter hvert bli slitne av å oppfylle alle reglene, sier direktør ved Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg.

– De vil kanskje begynne med ting som kan føre til mer smittespredning, hvis de ikke er på skolen, enn det de ville gjort ved å være på skolen, legger hun til.

Anbefalte ikke å stenge

12. mars, samme dag regjeringen bestemte seg for å stenge barnehager og skoler, ga Folkehelseinstituttet FHI det motsatte rådet: «Vi tilrår ikke skolestengninger nå, men kan vurderes nøye i fase 2 og 3 og eventuelt i senere faser».

FHI skrev senest i sin risikorapport fra 21. april: «Nye publikasjoner støtter oppunder kunnskapen om at barns rolle i smittespredning er begrenset, og en videre plan for gjenåpning av flere klassetrinn bør legges i neste fase av utbruddshåndteringen».

– Var det for strengt å stenge av skolene for åtte uker siden?

– Vi anbefalte det ikke. Det vi mente burde blitt gjort var å sette inn smitteverntiltak i skolene, i forbindelse med gjenåpningene. Men igjen, når det er sagt, er det et sviktende kunnskapsgrunnlag, presiserer Camilla Stoltenberg.

Hun sier også at det var et godt utgangspunkt for å diskutere dette.

– Vi ser at ulike land har fått ulike faglig råd, sier hun.

For lite forskning

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad mener det er foreligger for lite forskning som viser at barn bidrar til smittespredning.

– Det foreligger lite forskning som underbygger at barn i skoler og barnehage bidrar vesentlig til spredning av SARS-CoV-2, og det foreligger lite forskning som viser at de ikke bidrar til slik smittespredning. Dette skyldes at viruset bare har vært i omløp i 3–4 måneder og at forskningen på virusets spredningsmønster så langt er svært mangelfull, sier Rostrup Nakstad til NRK.