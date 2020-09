Solberg: – Kan ikke åpne mer

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– For 14 dager siden var det tegn til at smittesituasjonen var på vei ned, to uker senere ser vi at smittetallene øker og vi står fortsatt på utrygg grunn, sier statsminister Erna Solberg.

Onsdag viste FHIs ukesrapport at koronasmitten i landet er nær doblet og at Norge, etter norsk målestokk, har nådd rødt nivå for smitte.

– Slik situasjonen er nå kan vi ikke lette på tiltakene, vi må fortsette å bremse, sier statsministeren.

Smitten skyldes i hovedsak lokale utbrudd og det er enda ikke behov for flere strenge tiltak.

Men regjeringen har konkretisert noen tiltak de kan innføre hvis smitten øker:

Skjerpe regler for hvor mange som kan samles

Regler om at flere må jobbe hjemme

Kan fraråde reiser til enkelte området i Norge der smitten er høy

Digital undervisning på høyere utdanning

– De neste dagene og ukene blir avgjørende for Norges vei videre. Det viktigste nå er at smitten ikke skjer ukontrollert, sier Solberg.

NRK stilte statsministeren spørsmål om hvorfor det ikke kommer konkrete tiltak nå.

– I Bergen har de innført mange av reglene som vi har på menylisten og som Folkehelseinstuittet har vært i dialog med Bergen kommune om. Det er ikke aktuelt å innføre dette for steder som ikke har smitte. Men det vi ser i Bergen kan være oppskriften for viktige tiltak ved utbrudd andre steder, sier Solberg.

Planlegger for åpning

Helseminister Bent Høie forteller at denne uken er det Bergen, Sarpsborg og Fredrikstad. Neste uke kan det være andre byer, sier han.

– Utbruddene har skjedd flere steder og blant flere grupper. Mange har opplevd hets, dette må ta slutt. Vi er mange som kan ha brutt rådene både og en to ganger. Alle kan være uheldig og bli smittet, sier Høie.

Regjeringen planlegger også for gjenåpning når situasjonen gjør det mulig. Å gradvis åpne for trening i breddeidretten, åpne for deltagere på offentlige arrangementer

– Her vil vi vurdere å åpne for inntil 600 personer på tre kohorter på 200, åpne for bruk av annethvert sete på for eksempel kinosaler og stadioner med fastmonterte seter. Og oppheve den nasjonale skjenkestoppen. sier helseminister Bent Høie.

FHI frykter folk er lei smitteverntiltak

FHI-direktør Stoltenberg sier at hun er urolig for at befolkningen begynner å bli lei av smitteverntiltakene.

– Det viser seg at det er for få som følger smittevernreglene, sier Stoltenberg

En fersk undersøkelse fra FHI og Universitetet i Bergen viser at over halvparten i Norge har brutt kurante og isolasjon. Kun 42 prosent gjennomfører.

Det viser seg at de som oftest bryter karantene og isolasjon er folk over 50 år. 76 prosent av befolkningen mellom 50 og 69 år har brutt reglene minst en gang.

– Folk må huske at karantenereglene er et bidrag for å beskytte andre mot deg selv, når du har vært utsatt for potensiell smitte. Det er ditt bidrag for at andre som kan bli alvorlig syke, ikke blir syke, sier statsministeren.

Skeptiske til testing

Helsedirektør Bjørn Guldvog forteller at flere er skeptiske til å teste seg. De frykter å bli den som har smittet mange andre.

– Til dere som er bekymret for det, må jeg si at smittesporingsarbeidet er helt anonymt. Det betyr at dersom du tester positivt så vil ikke ditt navn bli nevnt i smittesporingsarbeidet, sier Guldvog.

Helsedirektoratet skal jobbe for å sikre at de syke blir funnet ved å teste, isolere, spore og karantene.

– Vi har opprettet et prosjekt som styres av Espen Rostrup Nakstad. Prosjektgruppen skal identifisere flaskehalser som hindrer høy og stabil testkapasitet som f.eks. utstyrsmangel, personellmangel og logistiske utfordringer, sier Guldvog.