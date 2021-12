Disse reglene gjelder i bergensområdet nå

Påbud om bruk av munnbind der det ikke er mulig å holde minst en meter avstand i butikker, kjøpesenter, kollektivtransport og taxi. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre grunner ikkje kan bruke munnbind.

