Fagdirektør Frode Forland i Folkehelseinstituttet (FHI) seier til TV 2 at dei foreslår å endre vaksinestrategien.

– Vi foreslår å vurdere strategiendring med tanke på at risikobildet no er endra med muterte virus, og utbrot i ulike delar av Noreg og primært i Oslo.

Han seier det er snakk om å vurdere om områda med høgast smitte skal få fleire vaksinedosar.

Forslaget blei sendt til departementet tidlegare denne veka.

I hovudstaden er smittetalet no det høgaste på over tre månader. Torsdag blei det registrert 231 nye tilfelle i Oslo. Det uroar helsetoppane, som ikkje kan utelukke nye og strengare tiltak for å slå ned smitten.

– Det kan bli vanskelegare å ta denne smitten ned som situasjonen er no. Vi kan gjere det, men det kan innbere meir inngripande tiltak, sa helsedirektør Bjørn Guldvog til NRK fredag.