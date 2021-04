Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Allerede under den kommende FA-cupfinalen på Wembley vil fansen være tilbake på tribunen som ett av i alt ni store forsøk der publikum må ha vaksinepass for å slippe inn, melder flere britiske medier.

Et vaksinepass, eller koronapass som det blir kalt her, som viser at du enten er vaksinert, har en negativ test, eller at du har hatt korona de siste seks måneder, er det som skal få livet tilbake til normalen igjen etter koronapandemien i England.

Den populære Glastonbury-festivalen er avlyst på grunn av koronapandemien i år. Musikkfestivaler kan bli mulig igjen med et vaksinepass, mener den britiske regjeringen. Foto: Joel Ryan / AP

Boris Johnson legger i dag fram planene for et koronasikkert pass som gjør at folk kan vinke farvel til tometeren. Poenget er også å få kronene til å rulle igjen i et land der koronakrisen har sendt økonomien inn i en krise dypere enn på lang tid.

Mye motstand

Vaksinepassene skal foreløpig ikke gjelde for butikker eller på offentlig transport. Men mange briter er skeptiske til hva et vaksinepass kan innebære. En gruppe på over 70 medlemmer i Underhuset mener forslaget virker både splittende og diskriminerende.

– Dette er noe vi ikke har vært vant med her til lands siden krigens dager. Vi er ikke vant med å skulle vise papirer for å gå på fotballkamp eller puben, sier David Davies fra De Konservative til BBC.

En fornøyd Boris Johnson fikk sin første vaksinedose 19. mars. Statsministeren kan glede seg over at pilene for tiden går riktig vei i koronapandemien. Foto: Pool / Reuters

Det er likevel ventet at statsminister Johnson får vaksinepassene igjennom, men han kan komme til å sukre pillen med at tiltaket ikke skal vare lengre enn ett år. Det er enda ikke bestemt om vaksinepassene skal utvides til å gjelde for å slippe tometeren på puber og restauranter, men det ligger på blokka.

Det er ikke klart om de andre nasjonene i Storbritannia følger etter England og innfører vaksinepass.

Lite koronasmitte

Briter flest ser for første gang på ett år mer lyst på framtiden. Over halve befolkningen er nå immune, enten fordi de er vaksinert eller har hatt sykdommen.

Smittetallet er nede i kun 3.500 om dagen, like mange ligger på sykehus og det dør langt færre. Siste uke døde 35 mennesker i gjennomsnitt hver dag. På det verste døde 1800 om dagen av covid-19 i Storbritannia og totalt har over 126.800 mistet livet av korona.

Trafikklys-system for reiser

Regjeringen vil også så smått ha i gang flytrafikken igjen. De reisende vil fra nå møte trafikklys-system.

De som kommer fra et grønnmerket land slipper isolasjon, men må teste seg før avreise og ved hjemkomst. De som kommer fra et gult land, må i isolasjon i ti dager, mens de som kommer fra et rødt land, må på karantenehotell for egen regning.