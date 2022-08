– Ja, det er antall seksuelle kontakter som er viktig.

Dét svarer assisterende direktør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet når han får spørsmål fra NRK om FHI nå anbefaler utsatte grupper å redusere antall sexpartnere.

– Det er viktig å påpeke at dette ikke er en seksuell overførbar sykdom i tradisjonell forstand, fordi også annen kroppskontakt enn akkurat den seksuelle kontakten bidrar til smitte, sier han og legger til:

– Fysiske barrierer, slik som kondomer, vil ikke gi en fullgod smittereduserende effekt som ved andre kjønnssykdom. Det er generell kroppskontakt som er den viktigste overføringsmetoden, sier han.

I slutten av juli erklærte Verdens helseorganisasjon (WHO) apekopper for en global helsetrussel.

Hittil har over 19.000 personer verden over blitt registrert smittet, og viruset er påvist i 75 ulike land. I Norge er det totale tallet på registrerte smittede nå 53.

Fakta om apekopper Ekspandér faktaboks * Apekopper er en sykdom forårsaket av orthopoxvirus, som er mest utbredt hos mennesker. Apekopper ble påvist for første gang i 1959 hos aper brukt i forskning, og det første tilfellet hos mennesker ble identifisert i Kongo i 1970. * I løpet av våren og sommeren 2022 har viruset spredd seg uvanlig raskt blant mennesker i store deler av verden. Det antas at viruset hovedsakelig har spredd seg via seksuell kontakt mellom menn som har sex med andre menn. * Apekopper forårsaker utslett, sår, blemmer og feber. Symptomene er ofte milde, men kan bli alvorlige hos personer i enkelte risikogrupper. I noen svært sjeldne tilfeller kan viruset være dødelig. * Hittil har apekopper blitt påvist i 75 land rundt om i verden. WHO sier smittefaren er spesielt høy i Europa. * Den økte forekomsten de siste årene har trolig sammenheng med at en stadig mindre del av befolkningen er vaksinert mot kopper, en vaksine som også gir beskyttelse mot apekopper. (Kilder: TT og Folkehelseinstituttet)

«Begrenset antall»

Norge vil få 1400 vaksinedoser, noe som betyr at 700 vil få muligheten til å ta vaksinen. Men vaksinene tar tid å lage, og det vil ikke være mulig å vaksinere hele risikogruppen. Nettopp derfor ønsker FHI at det også tas personlige grep for å redusere smitten.

I en fersk rapport vurderer FHI det slik at det er «stor sannsynlighet for videre spredning av apekopper blant menn som har sex med menn med mange intime nærkontakter».

– Vaksinen er ett av flere tiltak for å få kontroll over dette. Det vil være veldig viktig å få til et godt samarbeid med interesseorganisasjonen, og å oppfordre til å redusere antall kontakter og endre adferd i denne perioden.

Bukholm mener det likevel er for få tilfeller i Norge til å kunne lage en smitteprognose, men han forventer at antallet vil kunne øke ettersom nordmenn kommer hjem fra ferie.

– Dette er en situasjon vi tar alvorlig, sier han og legger til:

– Samtidig så tenker vi at slik dette viruset er nå, er det fullt mulig å få god kontroll på dette ved hjelp av generelle smitteverntiltak kombinert med vaksinene.

Ikke kysse

Smitte av apekopper skjer vanligvis ved nærkontakt med en smittet.

Den kan smitte ved direkte kontakt med utslett, sår- eller kroppsvæsker inkludert ved seksuell kontakt og kyssing, men det kan også smittes via indirekte kontakt slik som kontakt med klær, håndklær eller sengetøy som har vært brukt av en smittet person, skriver FHI på sine sider.

De skriver videre at også gjenstander, overflater og avfall som har vært i direkte kontakt med sår- og kroppsvæsker fra den smittede også potensielt kan smitte.

Bukholm mener likevel det er liten risiko for at smitten vil spre seg fra husholdning til husholdning – og at det ikke vurderes som nødvendig å sette i gang med desinfisering slik man gjorde da pandemien sto på som verst i Norge.

«Du kan teste deg»

Rolf Martin Angeltvedt, leder i Helseutvalget sier til NRK at man gjerne vil se utslett på områder hvor man har kommet i kontakt med smitten, gjerne rundt genitalier.

– Man anbefaler for eksempel å ikke kysse. Og man sier at kondom alene ikke vil være tilstrekkelig beskyttelse.

Fra man er smittet til man får symptomer kan det ta tre uker, forteller Angeltvedt.

Han tror derfor at det er en del mørketall – og ønsker å komme med en oppfordring:

– Du kan teste deg. Du kan ta kontakt med koronatelefonen og be om test hvis du mistenker at du har apekopper. Du kan også ta kontakt med Helseutvalget.