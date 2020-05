FHI løsner på korona-rådene til besteforeldre

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Den 12. mars ga statsminister Erna Solberg uttrykk for at besteforeldre ikke skulle passe barnebarn da Norge gikk inn i perioden med de strenge tiltakene som følge av kornakrisen.

Siden den gang har FHI fått mer kunnskap om personer som har økt risiko for covid-19 og om barns smittsomhet. Derfor blir disse rådene nå endret, kunne fagdirektør Frode Forland opplyse om på pressekonferansen om koronasituasjonen mandag.

Best å møtes utendørs

– Nå vet vi at den viktigste risikofaktoren er høy alder – særlig over 65-70 år. I tillegg vet vi at barn sjeldnere blir smittet og som oftest får mildere symptomer, sa han og la til:

– Det er først og fremst personer med symptomer som smitter andre. På den bakgrunnen mener vi det er relevant å si at barn og besteforeldre kan møtes dersom de opprettholder gode smittevernsråd.

Det viktigste rådet er at man ikke møtes dersom den ene parten har en luftveisinfeksjon. I tillegg skal alle ha rene hender og det skal holdes avstand.

– Det beste er om man kan møtes utendørs for å ikke være for lenge sammen i et lite rom. Dersom du er helt frisk og under 65 år, så kan du møte barnebarna inne, men prøve å holde avstand, sa Forland.

Smittetallet R går ned

Til tross for at vi beveger oss mer i det norske samfunnet, så har smittetallet R gått ned: Det viser en rapport fra FHI.

Smittetallet R, beskriver hvor mange mennesker en som er smittet med covid-19, smitter videre rundt seg. Mandag var dette tallet nede i 0,63, ifølge dagens tall fra FHI.

Det har vært en del usikkerhet knyttet til hvordan den økende mobiliteten blant folk flest ville slå ut. Spesielt det fine været i påsken, fikk mange til å ta turen utendørs.

– Vi opererer nå med et nytt grunnlag for denne R-en, som er basert på oppdatert informasjon. Som slik at vi nå får en beregning som er knyttet til perioden fra 20. april frem til i dag. Slik fanger vi opp situasjonen fra da barnehagene åpnet, og da første til fjerde trinn i barneskolen åpnet, sa Forland.

Vil kunne teste fem prosent av befolkningen på en uke

Norge har nå testkapasitet til å kjøre mer enn 100.000 prøveanalyser per uke, opplyste assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad på pressekonferansen.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad opplyste at Helsedirektoratet har gitt kommunene beskjed om å utvikle systemer for å teste fem prosent av befolkningen dersom det blir nødvendig. Her fra en tidligere pressekonferanse. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Helsedirektoratet har bedt kommunene om å utvikle systemer for prøvetaking av inntil fem prosent av befolkningen i løpet av en uke.

– Det er ikke behov for dette nå, men vi kan komme i en situasjon der smitten øker i Norge, og det blir veldig viktig å kunne teste mange. Derfor må man ha en beredskap for å kunne teste opptil fem prosent av befolkningen i alle kommuner, og kunne kvittere ut svarene til dem som er testet så raskt som mulig, sa Nakstad.

Han la til at testene har en «meget høy treffsikkerhet», og at man kan være veldig sikker på at svaret er korrekt dersom man tester positivt for covid-19.

– Det ser ut til at 99,8 prosent av dem som er syke får positivt svar, hvis testen er tatt på en korrekt måte. Altså det vi kaller en sensitivitet på 99,8 prosent, sa Nakstad.