FHI har ikkje funne nye prøver med mutert virus

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I løpet av dei siste dagane har instituttet analysert fleire hundre prøver med ein ny hurtigmetode. Dette er prøver som for det meste har lege i kø ved instituttet.

Instituttet åtvarar om at det har komme inn prøver gjennom helga som enno ikkje er analysert, og at den muterte varianten kan finnast blant dei.

Det muterte viruset er påvist i Nordre Follo, utan at dei har klart å finne opphavet til smitten. I frykt for at viruset skal spreie seg, er det difor innført omfattande tiltak i ti kommunar i Oslo-regionen.

Det blei blant anna påbod om heimekontor for alle som kan, og stans i alle fritidsaktivitetar. Butikkar blei også stengt, men det blei gjort unntak for matbutikkar, apotek og bensinstasjonar.

– Føre var

Oslo kommune har lenge hatt høgt smittetrykk, og har hatt ei sosial nedstenging med skjenkestopp og avgrensingar.

Men den siste tida har det vore ein nedgang i talet på nye smittetilfelle i hovudstaden, og byrådet var i ferd med å diskutere ei gradvis opning igjen.

Smitteutbrotet i nabokommunen kom difor på eit lite gunstig tidspunkt for byrådsleiar Raymond Johansen (Ap). Han oppfordrar innbyggarane til å rette seg etter dei påboda som no har kome.

– Vi er no i ein føre var-situasjon. Smittetala går ned, og no må vi avvente for å sjå om dette muterte, britiske viruset har kome til Oslo.

Han håper difor på betre analysekapasitet slik at ein raskare kan få sett folk i karantene og få kontroll på viruset.

Nye tiltak

Tiltaka er dei strengaste sidan 12. mars i fjor, og nokre av dei er strengare enn dei var under den første koronastenginga.

Tiltaka har ført til tendensar til hamstring på Austlandet. Og stenginga av Vinmonopolet førte til at folk reiste til nabokommunar med ope pol for å kjøpe vin.

Dette har ført til at kommunar som ikkje er omfatta av nedstenginga har bede staten om å få innføre tiltak.

Regjeringa har varsla ein pressekonferanse søndag kveld, der det vil bli varsla tiltak i fleire kommunar.