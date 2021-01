Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I Ås kommune vil skoler og barnehager være helt stengt på mandag, uten undervisning. Resten av uka må alle elevene holde seg hjemme med hjemmeundervisning.

– Hovedgrunnen til at vi gjør det, er at det har vært stor smittespredning i uka som har gått, mye større enn vi har vært vant til i Ås kommune tidligere, sier ordfører Ola Nordal (Ap) til NRK.

Kommunen har sendt inn prøver til FHI for å undersøke om det er den engelske mutantvarianten som er årsaken til kommunens plutselige smitteøkning.

DIGITAL SKOLE: Ås kommune innfører full hjemmeundervisning, etter at det har vært uvanlig høye smittetall i det siste. Ordfører Ola Nordal vil vente til man vet om den engelske varianten finnes i kommunen. Foto: Elin Martinsen / NRK

– Den usikkerheten nå bidrar til at vi må være ekstra forsiktige, og vi håper å vite noe mer om det i løpet av uka som kommer, sier Nordal.

En annen grunn til at Ås-skolene holder hjemmeundervisning er for å kunne bruke lærere og som er bosatt i Nordre Follo.

– Vi har mange som bor i Nordre Follo, og da kan vi bruke de på mer eller mindre vanlig måte i den digitale undervisningen, sier han.

Usikkert i Oslo

De ulike kommunene vil fremdeles holde fysisk undervisning for barn med foreldre som har samfunnskritiske jobber.

Mens skolene i Nordre Follo er helt stengt fram til onsdag, blir ikke dette aktuelt i Oslo. Mange skoler vil likevel holde stengt mandag. Skolene tar selv den vurderingen, blant annet med tanke på bemanning og hvor mange ansatte som er i karantene.

Søndag skal skolebyrådet samles for å bli enige om hvordan den kommunale forskriften skal reguleres i Oslo, opplyser byrådet til NRK.

I Moss vil det være hjemmeundervisning i skolene til og med onsdag. Enebakk kommune holder barnehager og skoler stengt mandag og tirsdag.

Uaktuelt å stenge

Ordfører Saxe Frøshaug (Sp) i Indre Østfold vet godt hvordan det kjennes å innføre ekstra strenge tiltak. Kommunen stengte ned i august på grunn av et daværende ukontrollert smitteutbrudd.

Nå er de på ny involvert i en usikker situasjon, denne gangen knyttet til det engelske mutantviruset. Mandagen er alt stengt, mens man vil ha en tilpasset undervisning situasjon fra tirsdag av.

IKKE HJEMMEUNDERVISNING: Indre Østfold kommer ikke til å innføre full hjemmeundervisning neste uke, ifølge ordfører Saxe Frøshaug. Foto: Fredrik Hagen/NTB Scanpix

Men å stenge skolene helt neste uke med full hjemmeundervisning er uaktuelt, sier Frøshaug.

– Man tilpasser de mulighetsrommene man har innenfor rødt nivå. Det er en del forberedelser som må gjøres, sier Frøshaug.

Han sier at situasjonen ligner på den som kommunen hadde i august, men at disse tiltakene er strengere siden nå også butikker må holde stengt.

– Det er jo slik at innbyggerne begynner jo å bli litt slitne nå av dette her, men det gjelder jo ikke bare oss, slik er det jo andre steder også, sier han.

Minner om mars

Barneskolene i Nesodden kommune vil holde stengt mandag for planlegging, og det vil være digitalt tilbud fra tirsdag. Fra onsdag vil det være oppmøte for barn i 1.–4. trinn.

Øvrig barneskole vil ha fullverdig digital undervisning.

NÆRT OSLO: Mange pendler til og fra Oslo fra Nesodden med ferge. Nå er folk bedt om å unngå å reise ut av kommunen dersom det ikke er nødvendig. Foto: Andreas de Brito Jonassen / Andreas de Brito Jonassen

– Vi må jo bare anta at dette er en alvorlig situasjon også i vårt nærområde med et virus som kan spre seg raskt. Og som vi også kan være eksponert for her, sier ordfører Truls Wickholm (Ap) i Nesodden.

Han sier at det er tungt å måtte innføre så inngripende tiltak etter en periode med lite smitte i kommunen hans. Fredagens sjokkbeskjed var beintøff å motta, sier han.

– Jeg fikk veldig samme følelse som vi hadde i mars, sier han.

– Det er jo utrolig lite hyggelig å ha ansvaret for å gjøre denne type ting, når du vet konsekvensene det har for naboer, venner og innbyggere i din egen kommune, sier han.