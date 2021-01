Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Regjeringen har bestemt at Vinmonopolet i ti kommuner (se nederst i saken) stenges umiddelbart. Det betyr at lokalpolet til de rundt 750.000 personene over 18 år som bor i de ti kommunene, står uten Vinmonopol ut måneden.

Minst.

– Vi forholder oss til tiltakene og stenger butikkene fra i dag. Vi kommer ikke til å ha åpent i disse 10 kommunene. Det er snakk om 45 butikker, sier direktør for kommunikasjon i Vinmonopolet, Halvor Bing Lorentzen.

Ifølge Lorentzen settes det nå inn ekstra vakthold i butikkene rundt de rammede kommunene i tilfelle folk blir fritstet til å reise over kommunegrensene for å handle vin, sterkøl og sprit.

Køkaos i nabokommune

Nedstengingen av polene i Oslo og andre kommuner på Østlandet har ført tli at folk valfarter til utsalgene i nabokommunen Bærum. Det er stikk i strid med bønnen fra helseminister Bent Høie (se lenger ned).

I en SMS til NRK skriver ordfører Libeth Hammer Krog at kommunen er bekymret over tiltstrømming til kjøpesenter og pol i Bærum kommune etter at Oslo er stengt ned. Nå ønsker kommunen å stenge Vinmonopolene også i Bærum, til tross for at kommunen ikke er blant kommunene som er omfattet av tiltakene.

Hun skriver videre at de vil ta opp dette med myndighetene nå.

Har nettopp adressert lange polkøer til overordnete myndigheter som eksempel på for stor mobilitet. Vi i Bærum ser situasjonen som svært bekymringsfullt, vektere og tilsyn fra kommunen er rekvirert. Vi ønsker samordnede tiltak fra nasjonale myndigheter også for «nabo til nabokommunene». Ordfører Lisbeth Hammer (H) i Bærum kommune / SMS

Utenfor Vinmonopolet i Sandvika var det rundt 100 meter kø da NRK var innom en snau time etter at det ble kjent at polene i Oslo ble stengt. Ifølge Avisa Oslo var køen like lang på Bekkestua, og på Kolsås noen kilometer unna, skal køen ha vært dobbelt så lang.

Slik så det ut utenfor Vinmonopolet på Østerås før klokken 12. Foto: Christopher Isachsen Sandøy / NRK

Butikksjef Robert Fagerheim på Vinmonopolet i Sandvika, sier han kun har opplevd noe lignende én gang før. Det var da hele Norge måtte stenge ned i februar.

– I dag er det kjempestor pågang. Det var slik vi forventet da Oslo stengte, så da var det å få alle på jobb for å ta oss av alle som kommer. Nå har vi vekter i døren, alle som kunne jobbe er på jobb, og vi slipper inn 15 stykker om gangen i butikken.

– Hvordan reagerer du på at det kommer mange fra Oslo?

– Det er jo det regjeringen ikke vil at man skal gjøre, så vi håper at de fra Oslo holder seg i Oslo, men det er ikke noe vi kan gjøre noe med, sier Fagerheim.

Romerike Blad melder om at det også er polkøer flere steder på Romerike nord for Oslo.

Ber naboene fra Moss holde seg hjemme

Horten er nabokommune til den nedstengte kommunen Moss. Ordfører Are Karlsen ( Ap) i Horten har snakket med Moss Avis og oppfordrer folk til ikke å ta ferga over fjorden til Horten. Han vil unngå at det muterte viruset kommer til Horten.

– Jeg tror ikke mange kommer. Men det er vel nærliggende å tenke at vinmonopolet, som er stengt i Moss i dag, kunne være noe noen tenkte å dra til, og eventuelt besøke noen utesteder, sier Are Karlsen.

Han sier han har spilt inn videre at han vil ha nasjonale regler for nærliggende kommuner til de nedstengte kommunene.

– Jeg regner med at de er på plass i løpet av helga, sier Are Karlsen.

Han ber folk i Horten også være ekstra forsiktige til situasjonen er mer avklart.

Kommuneoverlegen i Horten anbefaler også alle serveringssteder i Horten om å vennlig avvise besøkende fra de 10 kommunene som nå er stengt ned, opplyser kommunen.

Helseministerens bønn: – Ikke dra til nabokommunen

Helseminister Bent Høie anmoder også om at de som bor i én av de 10 kommunene som er omfattet av tiltakene, ikke oppsøker andre kommuner som ikke er omfattet av tiltakene.

– Så vil jeg innstendig be alle som bor i dette området om å ikke reise til andre kommuner og benytte seg av tilbud der som er stengt i egne kommuner, sier Høie.

En reise ut av området nå for å benytte seg av tilbud som er stengt i eget område, kan bidra til at denne muterte varianten sprer seg ut av området.

– Hvordan stanse at folk reiser ut av sine kommuner og benytte seg av tilbud andre steder?

– Der er vi avhengig av at folk stiller opp sammen. Vi har gode erfaringer med at folk vil være med, løfte dette sammen, og ta et krafttak. Vi ber innstendig om at folk respekterer dette rådet. Når det gjelder Vinmonopolet så er de flinke til å passe på at det ikke blir store ansamlinger. Vi kommer til å gjøre vurderinger fortløpende om det er butikker som nå er stengt, som må åpne i løpet av uken. Vi har ikke mulighet til å overse alle konsekvenser på så kort tid som vi nå har hatt, sier Høie.

Helseminister Bent Høie (H) Foto: Kamilla Marie Johnsen

Statsminister Erna Solberg (H) ber folk roe ned.

– Det som er spesielt viktig nå er at folk roer ned, ikke hamstrer og opprettholder avstand i køen. FHI og Helsedirektoratet jobber sammen med kommunene i randsonen om hvilke reguleringer som skal være der. Da ser de på spørsmålet om kommunene selv skal regulere eller be oss, slik de ti kommunene har gjort, om å lage en nasjonal regulering for det området. Det vil komme en anbefaling til oss i løpet av dagen.

Disse kommunene er omfattet av tiltakene

Oslo

Nordre Follo

Ås

Vestby

Nesodden

Indre Østfold

Frogn

Enebakk

Moss

Våler