Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Direktør i Folkehelseinstituttet (FHI), Camilla Stoltenberg, ber kommuner som har for mange vaksinedoser, om ikke å bestille flere vaksinedoser. 13 kommuner har allerede takket nei til flere doser.

– 12 av disse er kommuner i Viken, og ble prioritert i den geografiske målrettingen av vaksiner, sier Stoltenberg. Den avsluttes denne uken. Totalt ble 24 kommuner prioritert.

Se hvilke kommuner som har avbestilt vaksiner her. Ekspandér faktaboks Lier

Sarpsborg

Drammen

Indre Østfold

Råde

Ullensaker

Nordre Follo

Eidsvoll

Enebakk

Fredrikstad

Lørenskog

Rakkestad

Moss (Ikke med i den geografiske målrettingen)

Etter hvert som kommunene blir ferdige med å sette dose 1, må de avbestille alle nye doser de neste ukene.

– Å korte ned doseintervallet er bare aktuelt dersom en kommune allerede har tatt imot doser og ikke får brukt dem som første dose, og heller ikke kan tilby dem til personer i nabokommuner, sier Stoltenberg.

– Dermed kan flere tusen doser fristilles i løpet av de neste ukene, og omdisponeres til kommuner som ikke har vært prioritert til nå.

FHI omfordeler vaksiner. Foto: Mette Anthun / NRK

FHI jobber med å få oversikt over hvor mange doser det dreier seg om.

– Det som er viktig nå er at alle i hele landet skal få tilbud om første dose.

Si ja til timen

Flere kommuner opplever at folk ikke møter opp til vaksinetimer. De lar også være å bestille timer. Det gjelder blant annet i kommunene Indre Østfold, Ås, Follo, Arendal og Skien.

– Må disse kommunene også avbestille vaksinene?

– Ja de må det. Vi vet ikke om noen av de personene som ikke har tatt imot tilbud om første dose likevel vil ønske å bli vaksinert senere, men det er sannsynlig. Disse vil få et tilbud, men vi kan ikke si ennå når det vil bli aktuelt, sier Stoltenberg.

– Så de som er på ferie og utsatt timen, de må vente?

– De må vente hvis de ikke har takket ja til den timen de har fått tilbud om nå ja.

Stoltenberg sier at de hele tiden har sagt fra at det er viktig å takke ja til vaksinetime, og at det er viktig å planlegge for at man kan få tilbud om vaksine i ferien.