Fersk NRK-måling: Regjeringspartiene sliter

Arbeiderpartiet får en lunken oppslutning på 20,9 prosent, mens Senterpartiet får 8,5 prosent. Det viser en ny partimåling Norstat har gjennomført for NRK og Aftenposten.

Regjeringspartienes samlede oppslutning er dermed på sitt nest laveste nivå etter stortingsvalget i fjor høst.

– Nei, det er jo et lavt tall. Jeg håper det blir høyere, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NRK.

– Men jeg bruker ikke så mye tid på å tenke på det når vi nå står midt inne i en krevende tid.

Støre viser til at det er krig i Europa og at velgerne nå får kjenne på høyere priser på strøm, mat og drivstoff.

– Det viktigste for meg er å sørge for at vi har folk i jobb, trygghet i økonomien, og at vi tar de valgene som noen ganger er vanskelige, sier han.

Partibarometer for april 2022 Periode 22/3–28/3. 945 intervjuer. Feilmarginer fra 1,4–3,4 pp. Parti Endring −2,0 R 6,9 % −2,0 −0,1 SV 7,8 % −0,1 −1,7 AP 20,9 % −1,7 −0,6 SP 8,5 % −0,6 +0,8 MDG 4,2 % +0,8 +0,4 KRF 4,6 % +0,4 −0,2 V 4,1 % −0,2 +2,4 H 27,3 % +2,4 +1,6 FRP 12,5 % +1,6 −0,8 Andre 3,2 % −0,8 Kilde: Norstat for NRK og Aftenposten. Tallene er sammenlignet med stortingsvalgmålingen for mars 2022.

Ingen Ukraina-effekt

Sikkerhetspolitiske kriser, som den vi nå ser i Ukraina, kan ofte være til fordel for den sittende regjeringen som har ansvaret for å håndtere krisen. Det har Johannes Bergh, forskningsleder på Institutt for samfunnsforskning, tidligere påpekt til NRK.

Likevel går regjeringspartiene tilbake på meningsmålingen.

– Jeg tror det at når du har regjeringsansvar i en tid hvor folk opplever at det blir dyrere strøm, det kan bli dyrere mat, og prisen på pumpa går opp og ned, så er det ikke uvanlig at de som sitter med ansvaret får en trøkk av det, sier statsministeren.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). Foto: Bjarte Johannesen / NRK

– Hva skal til for at dette snur?

– At vi viser resultater av politikken, og det tror jeg vi skal klare. Jeg er optimistisk i forhold til det, avslutter Støre.

Avhengig av MDG for flertall

Med unntak av MDG, går alle partiene på rødgrønn side tilbake fra forrige måling. Endringene er riktignok for det meste innenfor feilmarginene, som vil si at man ikke kan slå fast at tilbakegangen er reell.

Men Rødts tilbakegang på 2 prosentpoeng er signifikant. Det betyr at vi kan slå fast at partiet går tilbake.

Rødt går tilbake 2 prosentpoeng på NRKs måling. Bildet viser Rødt-leder Bjørnar Moxnes. Foto: Cicilie S. Andersen / NRK

Likevel ser det ut til at partiene på venstresiden sliter med å opprettholde velgernes tillit.

Siden stortingsvalget i fjor har Arbeiderpartiet gått tilbake 5,4 prosentpoeng. Senterpartiet har på sin side gått tilbake 5,0 prosentpoeng.

Dersom det hadde vært valg i morgen, ville regjeringen samlet ha mistet hele 20 mandater på Stortinget. Samtidig viser målingen at rødgrønn side kun ville ha hatt flertall med støtte fra MDG.

Mandatfordeling april 2022 Slik ville Stortinget sett ut om denne målingen var valg. Endring sammenlignet med nåværende storting. PARTI ENDRING R Rødt + 3 3 opp fra 2013 SV SV 0 Ingen endring siden 2013 Ap Arbeiderpartiet -8 8 ned fra 2013 Sp Senterpartiet -12 12 ned fra 2013 MDG Miljøpartiet De Grønne + 4 4 opp fra 2013 KrF Kristelig Folkeparti + 4 4 opp fra 2013 V Venstre -1 1 ned fra 2013 H Høyre + 10 10 opp fra 2013 Frp Fremskrittspartiet + 1 1 opp fra 2013 Norstat for NRK og Aftenposten

Høyre klart største parti

Høyre får en solid oppslutning på 27,3 prosent. Det gjør Erna Solbergs parti til det klart største.

– Det er jo veldig hyggelig. Og det er veldig hyggelig at det er en god borgerlig måling generelt sett. Vi begynner å tette gapet mot den rødgrønne siden, og det er jeg glad for, sier Solberg til NRK.

Høyre-leder Erna Solberg er storfornøyd med at partiet hennes gjør sin beste måling siden valget i fjor. Foto: Ronja Elise Bredholt Schrøder / NRK

Dette er Høyres beste oppslutning etter valget i fjor. Siden nyåret har alle Høyres målinger vært bedre enn valgresultatet, som i 2021 endte på 20,4 prosent.

– Det kan være at man nå ser at gresset ikke var så grønnere på den andre siden og at alt man lovet i opposisjon ikke er så lett å gjennomføre i posisjon, legger Solberg til.

– Den vurderingen får hver enkelt velger gjøre. Det er lenge til valget, sier hun.

Borgerlig side frem

KrF kommer over sperregrensen for andre måling på rad. Bildet viser KrF-leder Olaug Bollestad og 1. nestleder Dag-Inge Ulstein. Foto: Trond Solberg / VG

Samlet sett gjør partiene på borgerlig side sin beste måling etter valget.

Dersom det var valg i morgen ville Høyre, Frp, KrF og Venstre sammen fått 48,5 prosent av stemmene og 82 mandater på Stortinget.

KrF kommer over sperregrensen for andre måling på rad.