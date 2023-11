– Tesla er en fagforeningsfiende som forsøker å skape amerikanske tilstander i Europa. Det skal de ikke komme unna med.

Det sier forbundsleder Jørn Eggum i Fellesforbundet til NRK.

27. oktober gikk mer enn 130 ansatte ved syv svenske Tesla-virksomheter ut i streik. Det svenske Fagforbundet IF Metall krever at Tesla skal inngå en tariffavtale, noe det amerikanske selskapet så langt har nektet å gjøre.

Ifølge de som nå streiker, har de dårligere vilkår enn andre i bransjen. De mener at de har dårligere pensjon og forsikringspakke, og at de jobber åtte dager mer i året enn andre i bransjen.

Streiken startet i slutten av oktober. Mange frykter at den vil komme til å vare en god stund. Foto: JESSICA GOW/TT / AFP

Forrige fredag ble også streiken utvidet til å gjelde 17 verksteder. Nå er mer enn 500 personer tatt ut i streik, ifølge Motor.no.

Flere svenske havner har fra tirsdag vært blokkert for lossing av Tesla-biler. Nå utvides aksjonen til å gjelde samtlige svenske havner.

Nå kan de få drahjelp fra det norske Fellesforbundet.

– Vi skal blokkere svenske Teslaer fra å komme til Norge. Norge skal ikke være et transittland for at Tesla skal komme seg unna med streikebryteri.

– Hvordan skal dere gjøre det?

– Vi har informert havnearbeidere både her i Oslo og i Drammen om at hvis svenske Teslaer kommer til disse havnene, så skal ikke de bli losset fra båtene til land, sier han.

Mer enn 500 personer er tatt ut i streik i Sverige. Foto: TT NEWS AGENCY / Reuters

– Dette er vår felles kamp

Eggum mener at det er viktig at norske arbeidere står skulder til skulder med de som nå streiker i Sverige. Han mener at svekket arbeidsvilkår i andre europeiske land kan komme til å påvirke Norge.

– Dette er viktig fordi Tesla prøver å komme seg unna. Vi skal holde Tesla ansvarlig og få dem til å binde seg til tariffavtaler i de europeiske landene de opererer i.

NRK har tatt kontakt med Tesla flere ganger, men de har ikke svart på våre henvendelser.

– Folk har måttet tåle mye

Forbundsleder i svenske Fagforbundet IF Metall, Marie Nilsson, sier at en tariffavtale vil beskytte svenske arbeidere. Foto: Stefan Jerrevång / IF METALL

Forbundsleder i svenske Fagforbundet IF Metall, Marie Nilsson, forteller NRK at det har bare vært spørsmål om tid før en streik var på plass.

– Folk som jobber i Tesla vil si at det har vært på tide med en ordentlig streik. Arbeidere har måttet tåle veldig mye.

Hun sier at uten en tariffavtale vil svenske arbeidstakere være overlatt til arbeidsgiverens nåde.

– Tesla sier selv at de har bedre betingelser enn en tariffavtale, men det skaper usikkerhet i bransjen. Da må arbeidstakerne leve på Teslas nåde, fordi disse betingelsene kan endre seg etter deres ønsker. Det kan ikke skje med en tariffavtale, sier hun.

Vil ikke påvirke norske biler

Eggum informerer NRK at en mulig blokade av svenske elbiler som fraktes til Norge ikke vil påvirke norske forbrukere som har kjøpt elbilen.

– Norske elbiler vil selvfølgelig komme i land. Dette handler først og fremst om svenske Teslaer. Det er også derfor vi kommer først og fremst til å ta ut havnearbeidere i Sjømannsforbundet og kanskje fagforbundet i offentlige havner ut i streik.

Eggum informerer også at det ikke er aktuelt å ta ut norske Tesla-arbeidere ut i streik.

Blitt kritisert tidligere

Tesla har også tidligere blitt anklaget for å si opp fagforeningstilhengere i USA. Da mente flere fagforeninger at deres ansatte hadde fått sparken eller blitt trakassert på grunn av sitt fagforeningsmedlemskap.

Konsernsjef Elon Musk har vært i konflikt med amerikanske fagforeninger flere ganger i løpet av de siste årene, men Tesla påpeker at ingen ansatte er blitt sparket som følge av å ha støttet fagforeningen.