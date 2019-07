Får andres regninger i egen nettbank – Finanstilsynet varsler gjennomgang

Øistein Formo i Vågå kommune i Oppland opplevde å få sin kones regninger tilsendt i sin nettbank – uten at hun hadde gitt sin godkjenning til at dette var greit.

– Dette kan ikke være lov av hensyn til personvernet. Jeg reagerer på det fordi fakturaene som blir tilsendt kan inneholde personlig informasjon. Hvis jeg da vil ha innsyn i min kones telefonbruk kan jeg betale hennes telefonregning en gang, så får jeg tilsendt hennes neste regning automatisk, sier han.

Formo tok kontakt med Finanstilsynet for å varsle fra om det han mener er et uholdbart system.

– Dette synes jeg ikke er greit i det hele tatt, sier Formo.

I likhet med andre som har vært i kontakt med NRK stiller han spørsmål ved om dette i det hele tatt kan være lovlig.

Finanstilsynet vil følge opp saken

NRK har tidligere skrevet at flere har opplevd at Vipps lager eFaktura-avtaler på kunders vegne uten at de vet om det selv.

Finanstilsynet tar nå tak i problemstillingen. I en e-post som Finanstilsynet har sendt til NRK står det:

«Problemet med at eFaktura mottas av annen enn den som står som betaler, vil Finanstilsynet følge opp».

Ifølge tilsynet er ikke problemene kun relatert til Vipps, men til funksjonen «Alltid eFaktura», som har vært et valg i flere nettbanker før det ble lansert i Vipps.

Nets: – Automatiserte prosesser i bankene

eFaktura er en norsk tjeneste for å sende faktura elektronisk.

eFaktura leveres i kundens nettbank istedenfor per brevpost eller e-post.

Det er Nets som leverer denne tjenesten til bankene, men kunden (fakturamottakeren) forholder seg til banken sin.

Problemstillingen med at folk mottar andres eFakturaer er ikke nytt for betalingsleverandøren Nets.

Pressesjef i Nets Norge, Stein Arne Tjore sier at han er kjent med at Vipps og enkelte banker har fått henvendelser om at folk som har reagert på å ha mottatt andres eFaktura.

Han sier at årsaken til at det er slik at blant annet at det i en del tilfeller er en person som betaler alle regninger i en familie. Ektefeller/samboere kan gjerne ha konti som begge disponerer, men kontoen står juridisk registrert på en person.

Pressesjef Stein-Arne Tjore i betalingsleverandøren Nets sier at de mange aktørene som er involvert i verdikjeden rundt eFaktura nå vil følge opp problemstillingene rundt at regningene kommer til rett mottaker. Foto: Nets

– Med Alltid eFaktura/«ja takk til alle» har de fleste banker automatisert denne prosessen så avtaleforslagene basert på en betaling inngås automatisk hvis en forbruker er innmeldt i denne løsningen, sier han.

– Vi har fått henvendelser fra folk som spør om en slik praksis i det hele tatt kan være lov?

– Om det er lov eller ikke er nok ikke jeg den rette til å svare på. Men dette er basert på en del funksjonelle valg som bankene har gitt kundene sine for å gi dem en mest mulig digitalisert hverdag, sier han.

Ifølge Nets vil nå alle de mange aktørene som er involvert i verdikjeden rundt eFaktura følge opp saken så snart sommerferien er over.

– Den senere tids hendelser og henvendelser har ført til at bankene sammen med aktørene i verdikjeden for eFaktura, vil se om mer kan gjøres noe for å bedre kommunikasjon til forbrukerne i betalingsflatene og eventuelt stille ytterligere krav til bedriftsmarkedet for å sikre at rett person mottar rett faktura, sier han.