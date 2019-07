Vipps lager eFaktura-avtaler på kunders vegne uten at de vet om det

– Det første jeg skal gjøre nå er å sjekke min egen Vipps og se hva det er jeg har trykket OK til, sier forbrukerøkonom i Nordea, Derya Incedursun.

Hun har akkurat fått vite at betalingsappen Vipps de siste månedene har opprettet eFaktura-avtaler på vegne av kundene, uten at de vet om det.

Problemet er at mange ikke aner hva de har trykket OK til, mener Incedursun. Det blir enda mer problematisk når avtaler inngått over pop-up vinduer får noe å si for folks personlige økonomi, mener hun.

KRITISK: Forbrukerøkonom i Nordea, Derya Incedursun, synes ikke noe om at avtaler som har med folks økonomi å gjøre inngås over et pop-up vindu. Foto: Nordea

– Dette er privat, dette er pengene dine og koder du holder skjult. Når det da plutselig dukker opp eFakturaer i nettbanken som du ikke selv har godkjent, tenker jeg at det kan oppleves som ugreit og invaderende for mange.

Forbrukerrådet er skeptisk

Jorge Jensen er fagdirektør i Forbrukerrådet og har jobbet mye med betalingstjenester. Når NRK ringer, sjekker Jensen mobilen sin for å se om også han uforvarende har sagt ja til at Vipps kan opprette eFakturaer. Det har han.

Fagdirektøren er skeptisk til at viktig informasjon blir gitt til forbrukerne på denne måten.

FORBRUKEREKSPERT: Da fagdirektør i Forbrukerrådet, Jorge Jensen, sjekket mobilen viste det seg at Vipps også hadde inngått avtaler om eFakturaer på hans vegne. Foto: Forbrukerrådet

– Alle som tilbyr tjenester med betingelser og brukerveiledninger vet jo at den store andelen av forbrukerne hopper over å lese vilkårene, sier han.

Med eFaktura kommer regningen ferdig utfylt til nettbanken din, der du så må bekrefte betalingen.

Vipps legger seg flate

Kommunikasjonssjef i Vipps, Hanne Kjærnes, forteller at de begynte å opprette eFakturaer på kundenes vegne for å spare papir.

– I løpet av ett år sendes det ut 160 millioner papirfakturaer. Det er ikke veldig samfunnsøkonomisk og det er mange gebyrer knyttet til det, sier hun.

– Men burde ikke Vipps gjøre det i samarbeid med forbrukerne?

VILLE SPARE PAPIR: Kommunikasjonssjef i Vipps, Hanne Kjærnes, sier målet var å spare papir. Foto: Vipps

– Jo, vi burde i større grad ha informert bedre til brukerne og sørget for at de får bedre informasjon. Vi har fått tilbakemeldinger fra kundene om dette, og vi kommer til å snakke med Forbrukerrådet om dette nå, sier hun, og understreker at de tidligere også har vært i kontakt med Forbrukertilsynet.

Den siste tiden har flere aktører som Lånekassen og strømselskaper fått mange telefoner fra forvirrede og irriterte kunder som ikke forstår hva som har skjedd.

Dermed har Vipps måttet ta kontakt med aktørene for å forklare hva de har gjort og gi dem informasjon som de kan videreformidle til forvirrede kunder.

Ønsker nytt regelverk

Det er ikke bare Vipps som sender viktig informasjon gjennom brukervilkår og pop-up vinduer. Forbrukerrådet har undersøkt hvor lang tid det tar å lese gjennom alle vilkår og pop-up vinduer knyttet til et gjennomsnittlig antall apper på en helt vanlig mobiltelefon. Det tok 32 timer.



– Nei, virkelig? Er det sant? Det går ikke an! Men der ser man tydelig hvorfor den nåværende praksisen ikke fungerer, utbryter Nordeas forbrukerøkonom Incedursun.



Hun mener myndighetene bør vurdere lovendringer som gjør at forbrukerne ikke er så sårbare for forskjellige pop-up vinduer og andre raske digitale avtaler.



– Spørsmålet er om det skal være opp til forbrukerne å være mer aktive og mer oppmerksomme og lese alt med liten skrift, eller om man bør innføre regler som gjør at selskaper har et tydelig ansvar for å gjøre forbrukerne oppmerksomme på hva de godkjenner og aksepterer gjennom deres forhold til selskapet.