Fant bombelignende gjenstand og Breivik-propaganda rett før VG-lista-konsert

22. juni 2018 jobbes det på spreng for å få rigget alt på plass før VG-lista konserten på Rådhusplassen i Oslo.

Samtidig som titusenvis av ungdommer sluses gjennom sikkerhetspunkter inn til konsertområdet, rykker et stort oppbud av politi til stedet. Bakgrunnen er en melding om at «en bombelignende gjenstand» er funnet på området.

Politiets operasjonssentral meldte aldri fra til mediene om hendelsen, som ikke er omtalt før nå.

TO ARRANGEMENTER: Fotballfesten på kontraskjæret i forbindelse med VM og VG-lista konserten samlet mange mennesker i området mellom rådhuset og Aker brygge. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

En hjemmelaget «teknisk innretning»

– Vi fant en teknisk innretning tidlig på kvelden under VG-lista topp 20, et stykke fra et av sjekkpunktene inn til arenaen. Bombegruppa ble rekvirert, og det ble satt opp sikkerhetssone, bekrefter politiinspektør i Oslo politidistrikt, Johan Fredriksen overfor NRK.

Ettersom gjenstanden ble funnet utenfor selve konsertområdet, ved Kronsprinsesse Märthas plass ved siden av Rådhuset, var det politiet som hadde ansvaret for sikkerheten.

– Gjenstanden var en hjemmelaget innretning på 10 ganger 20 centimeter. Den hadde flere bestanddeler og ledninger, som trengte en nærmere sjekk av politiet for å avklare om den inneholdt sprengstoff. Vi tar ingen sjanser når vi får melding om slike gjenstander, særlig når det er knyttet til et større arrangement. Bombegruppa tok den med for nærmere undersøkelser, forteller Fredriksen til NRK.

Det viste seg etter kort tid at gjenstanden hverken inneholdt eller hadde spor av sprengstoff, men derimot lignet et elektrosjokkvåpen, eller en så kalt tazer.

– Vi sjekket den ut så langt som mulig. Vi tenkte at den i verste fall kunne være en del av en større konstruksjon. Men gjenstanden i seg selv utgjorde ingen fare, sier politiinspektøren.

MISTENKELIG: Politiet tilkalte bombegruppen etter funnet av en mistenkelig gjenstand i nærheten av Rådhusplassen før konserten. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Politiet har per nå ikke klart å finne ut hvor gjenstanden kom fra, eller hvorfor den lå der.

– På den ene siden kan den bevisst ha blitt plassert der for å skape frykt og for å sette i gang tiltak fra politiet. På den andre siden kan noen har kastet den fra seg før sikkerhetsslusen, for ikke å bli avvist fra arrangementet.

VG-lista er arrangert av VG og NRK, som henviser til Oslo politidistrikt når det gjelder spørsmål angående sikkerhet rundt konsertområdet.

Filmer med høyreekstremt innhold

I nærheten av gjenstanden, på toppen av en søppelkasse fant politiet noen DVD-er med titlene «BREIVIK» og «HOLO», for Holocaust, utenpå.

– DVD-ene hadde høyreekstremt innhold. Det var snutter fra Youtube av faktiske hendelser klippet sammen som propaganda. Enhver person med litt teknisk kompetanse kunne produsert en slik film hjemme, sier Fredriksen.

– Hva var det filmene viste?

– Det var litt fra Holocaust, jødehat, referanser til Breivik og faktiske hendelser – satt sammen til en høyreekstrem propagandafilm. Det var ingen konkrete trusler.

UVITENDE: Politiet opplyste ikke offentligheten om funnene ettersom de ikke ville spre unødvendig frykt. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Politiet fant raskt ut at tilsvarende DVD-er var funnet flere titalls ganger i Romerike og nord i Oslo, siden 2016.

– De var funnet på samlingspunkter som bussholdeplasser og stasjoner. Noen var også blitt sendt direkte hjem til privatpersoner. Det var på en måte betryggende for oss å vite at dette ikke var de eneste, fordi de da ikke var entydig rettet mot ett spesifikt arrangement, men lagt der som en form for propaganda, forteller Fredriksen.

– Hva slags sammenheng har den tekniske innretningen med DVD-ene?

– Det er umulig å si om disse gjenstandene har noen faktisk sammenheng, men hvis det er slik at disse er plassert ut sammen for å bli funnet, så er det helt klart for å skape frykt.

MUSIKKFEST: Årets konsert i Oslo var den 20. VG lista konserten siden den første i 2008. Foto: Erlend Lånke Solbu / NRK

Holdt det hemmelig

Ifølge arrangøren møtte det opp rundt 30.000 mennesker på konserten, mens det et steinkast unna satt flere tusen og fulgte VM-kampen mellom Nigeria og Island på storskjerm på Kontraskjæret. På scenen stod blant annet Alan Walker, Stargate og Isac Elliot.

FOTBALLFEST: Ved siden av VG-lista konserten var det flere tusen mennesker som så kampen mellom Nigeria og Island denne kvelden. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Til tross for de store folkemengdene gikk ikke politiet ut med noen melding, til hverken publikum eller presse, om funnet og avklaringen av den mistenkelige gjenstanden på stedet.

– Hvorfor ikke det?

– Det ble fort klart at gjenstanden ikke innholdet sprengstoff da bombegruppa kom. Det var ikke noen grunn til å avlyse arrangementet på grunn av det funnet.

– Men hvorfor ikke opplyse om hva politiet foretok seg, og at gjenstanden var kontrollert og fraktet bort?

– Vi gjør våre vurdering innenfor vår funksjon i slike situasjoner. Det ville fått en uønsket effekt å opplyse om dette ut fra hva vi faktisk fant. Det er veldig mange funn av mistenkelige gjenstander. Vi trengte ro rundt etterforskningen på stedet som var nødvendig, og vi ville ikke spre frykt til de mange tusen oppmøtte, forteller Fredriksen.