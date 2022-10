Familien til Arfan Bhatti til NRK: – Han er sporløst borte

De siste månedene har Arfan Bhatti oppholdt seg i en liten landsby utenfor Gujrat i Pakistan.

I Norge har politiet etterforsket Bhatti. De har siktet ham for medvirkning til en terrorhandling etter masseskytingen utenfor to utesteder i Oslo. To personer ble drept og 21 skadet i ugjerningen.

23. september fortalte Oslo politidistrikt at den norske statsborgeren var internasjonalt etterlyst.

Flere norske medier har siden skrevet at Bhatti skal ha blitt anholdt av pakistanske myndigheter. Ifølge Aftenposten ble Bhatti anholdt mandag den 26. september.

Nå forteller familien til Arfan Bhatti for første gang hva som skal ha skjedd denne mandagen. I dag har en lokal journalist oppsøkt familien til Bhatti på vegne av NRK.

Journalisten møter Bhattis onkel og fetter i området der Bhatti skal ha bodd den siste tiden.

– 26. september på morgenen dro han med barna for å levere dem på skolen. Siden da har han vært sporløst borte. Vi har ingen informasjon om hvor han er, sier Mohammed Azam Malik til NRK.

Malik er Arfan Bhattis onkel. Det bekrefter også lokalpolitiker Hafeez Malik overfor NRK.

Har etterlyst Arfan Bhatti

Malik forteller at familien har sendt en etterlysning til lokalt politi.

NRK har fått tilgang til savnet-meldingen. Der beskriver familien hvordan Bhatti skal ha forsvunnet, og de ber om hjelp til å finne ham igjen.

– Vi har meldt fra til politiet. Jeg ber myndighetene om å tenke på hans barn. De er bekymret. Uansett hvor han er må vi få informasjon om det, sier onkelen til NRK.

I brevet beskriver familien også at Bhatti skal ha sendt en lydmelding samme mandag som han skal ha blitt borte.

Fire timer etter at han skal ha dratt fra sitt hjem sammen med barna skal Bhatti ha sendt meldingen.

I lydmeldingen sendt på WhatsApp skal Bhatti ha bedt en slektning om å hente barna fra skolen og ta dem med hjem.

– Jeg drar nå til Lahore, skal Bhatti ha sagt.

Ifølge brevet fra familien til lokalt politi, skal Bhatti ha sendt meldingen klokken 1245 mandag.

I dette håndskrevne brevet fra familien står det at Arfan Bhatti skal ha forsvunnet den 26. september. Det står også hvordan han senere samme dag skal ha sendt en lydmelding, klokken 1245. Familien har sendt brevet til lokalt politi for å melde Bhatti savnet. Foto: Privat/NRK

Taushet fra politiet

Familien har så langt ikke fått noen svar fra myndighetene om hvor Bhatti skal befinne seg.

Også NRK har møtt taushet fra pakistanske politimyndigheter. NRK har snakket med det føderale politiet FIA (Federal Investigation Agency) som håndterer internasjonale etterlysninger.

Direktøren for FIA i Gujrat lovte onsdag i forrige uke å komme tilbake med informasjon. Siden har det blitt helt stille.

Det er innenriksdepartementet som styrer FIA. Onsdag i forrige uke spurte den lokale journalisten Waqar Gilani på vegne av NRK om innenriksministeren visste om Arfan Bhatti var arrestert.

– Angående dette har jeg ingen førstehåndsinformasjon. Men hvis du har interesse i dette kan jeg sjekke saken og komme tilbake med informasjon til deg, svarte Rana Sanaullah på en direktesendt pressekonferanse.

Innenriksminister Pakistan, Rana Sanaullah sier at han ikke vet om Bhatti er arrestert. Foto: Geo News / Skjermdump

Sanaullah er øverste sjef for alle politienheter og ansvarlig for lov og orden i landet.

NRK har siden vært i kontakt med pressesjefen til innenriksministeren Ali Nawaz Malik. Senest fredag ettermiddag var svaret at departementet ikke hadde noen informasjon om Bhatti.

Må fremstilles

Onkelen til Arfan Bhatti ber om at nevøen blir fremstilt for varetektsfengsling hvis han er involvert i noe ulovlig.

– Hvis han er innblandet i noe må han fremstilles, slik at vi vet hvor han er, sier Mohammed Azam Malik til NRK.

Bhatti har ifølge sin forsvarer Svein Holden nektet for å ha noe med masseskytingen i Oslo å gjøre.

– Jeg har ingen ny informasjon i sakens anledning, sier Holden til NRK i dag.

Politiadvokat Ingvild Myrold i Oslo politidistrikt skriver i en e-post til NRK i dag at politiet er i dialog med pakistanske myndigheter og med den norske ambassaden i Pakistan for å få bekreftet om Bhatti er pågrepet eller ikke.

– Politiet har fremdeles ikke mottatt offisiell bekreftelse på pågripelse, skriver Myrold.