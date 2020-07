– Det har vært veldig frustrerende. Vi er overrasket over at det er så lite engasjement for å løse slike situasjoner.

Ekteparet Jørn Hokholt og Vibeke Tarnanger blar gjennom gamle fotoalbum, og mimrer om tidligere turer til feriehuset sitt i Torre del Mar i Spania.

De har få ting som minner om feriehuset her hjemme i Norge. Det meste er i «Casa Elsa», hvor de har feriert siden tenårene.

Men dit kan de ikke lenger dra – og det er ikke grunnet korona.

I desember i fjor fulgte NRK familien i kampen for å få feriehuset sitt tilbake fra husokkupanter, som brått og uventet hadde flyttet inn.

Til tross for en slagplan, som involverte både et balltre og pepperspray, nektet okkupantene å flytte.

SE VIDEO: I desember konfronterte familien Hokholt husokkupantene. Se hele reportasjen her. Du trenger javascript for å se video. SE VIDEO: I desember konfronterte familien Hokholt husokkupantene. Se hele reportasjen her.

Saken havnet da på bordet hos den lokale retten i Malaga. Her har familien nå tapt slaget to ganger.

– Vi hadde et håp om å få huset tilbake innen noen uker, da vi sist møttes. Nå har vi snart holdt på ett år. Vi har mistet helt troen på den spanske rettsvesenet, sier Hokholt.

Husokkupasjon i Spania Ekspandér faktaboks Ifølge det spanske statistiske sentralbyrået INE er i dag rundt 100.000 boliger okkuperte. Trolig er det mørketall.

Husokkupantene er alt fra hjemløse, til leietakere som nekter å flytte, til kriminelle, som kan være tilknyttet mafiagrupper.

Den spanske grunnloven verner sterkt om retten til et sted å bo. Det er ikke lovlig å gå inn på en eiendom uten tillatelse fra dem som bor der. Grunnen er å sikre boliger mot politiovergrep.

For å forhindre forfalskning av skjøter eller leiekontrakter er det kun retten som kan avgjøre hvem som har rett til å bo på eiendommen.

Det er derfor retten, og ikke politiet, som bestemmer når det er lovlig å ta seg inn på en eiendom.

Ifølge loven kan ikke husokkupanter kastes ut dersom de har befunnet seg på eiendommen i over 48 timer, uten at politiet er tilkalt.

Etter finanskrisen i 2008 har problemet med husokkupasjon i Spania vært økende, da flere mistet boligene sine.

Frykter hevn

Saken har løpt i to ulike rettsrunder i Spania.

Familien anmeldte først saken som en kriminalsak. Retten konkluderte da med at det ikke var nok bevisføring for at det var gjort en kriminell handling, og avviste familien.

STENGTE DØRER: Slik så feriehuset ut da NRK besøkte Torre del Mar i vinter. Utenfor ligger noe av inventaret til familien, og de kommer seg ikke inn. Foto: Tiril Mettesdatter Solvang / NRK

I tillegg mente retten at de ikke hadde vist nok innsats og engasjement for å få boligen tilbake.

Saken gikk derfor en ny runde som en sivilsak, der familien ba om en såkalt «umiddelbar utkastelsesordre». Men også dette avviste retten – på bakgrunn av at feriehuset ikke er familiens primærbolig.

Familien venter derfor på at saken skal opp for tredje gang. Dersom ikke koronasituasjonen setter en stopper for det, skal saken gå i september.

– Vi er mildt sagt sjokkerte over at det er mulig å ha et slikt rettsvesen, sier Hokholt, og legger til:

– Én ting er at vi bruker mye tid på dette. Men det hele begynner å bli en veldig kostbar affære også. Advokater koster like mye i Spania som i Norge. I tillegg dekker ingen spansk forsikring tilfeller med husokkupasjon.

PERSONLIG VERDI: Feriehuset til har vært i brukt hos familien Hokholt i over 50 år. Her mimrer de over ferier langt tilbake. Foto: Tiril Mettesdatter Solvang / NRK

I desember var det uaktuelt for familien å ta i bruk private selskaper, som markedsfører seg med å bli kvitt husokkupanter. Flere av disse selskapene jobber på kanten med hva som er lovlig.

Hokholt sier nå at de har blitt mer desperate, og vurderer om de skal kontakte et slikt selskap, dersom de opptrer med loven.

– Vi har allerede fått henvendelser fra flere firmaer som har tatt kontakt, sier Hokholt.

– Samtidig synes jeg at utryggheten med at de kan komme tilbake for å hevne seg er veldig utrivelig, fortsetter han.

Familien har fått opplyst fra politiet at okkupantene er kjenninger fra kriminelle miljøer.

Får ikke hjelp fra Norge

Ifølge Utenriksdepartementet kan ikke norske myndigheter bistå nordmenn med okkuperte boliger, eller andre privatrettslige forhold, i utlandet.

– Det vil være utenfor gjeldende rammer og instruksverk for konsulær bistand, skriver kommunikasjonsrådgiver Wera Helstrøm i en e-post til NRK.

Hun skriver videre at den norske ambassaden i Madrid heller ikke har noen oversikt over hvor mange nordmenn som har opplevd å få boligen sin okkupert.

UBUDNE GJESTER: Da familien Hokholt kom ned til feriehuset sitt i september i fjor var disse blant dem som var på tomten deres. NRK har ikke lyktes med å komme i kontakt med okkupantene. Foto: Privat

Hokholt sier han har fått flere telefoner fra nordmenn i samme situasjon, etter at NRK fortalte om situasjonen deres.

Han synes det er synd at de ikke kan få noen form for støtte eller veiledning fra norske myndigheter.

– Vi er vanlige nordmenn, som er utsatt for en tragisk situasjon, og som er avhengige av bistand. Vi hadde selvfølgelig håpet på hjelp fra ambassaden eller konsulatet, men det er ikke noen interesse for det, sier han.

Anbefaler å ta inn post og reklame

Vibeke Tarnanger kommer med råd til andre nordmenn med feriebolig i Spania.

– Tenk deg godt om, få alarmer og sikkerhetsrutiner, og la det se beboelig ut når du ikke er der. All post og reklame bør inn og bort, sier hun.

De tror begge at de vil få boligen tilbake. Men når det blir, og hva som venter dem, orker de ikke å tenke på.

– Jeg tenker med skrekk og gru på det synet som venter oss når vi overtar boligen. Et hus som er helt ramponert og tømt for verdi – også alle personlige eiendeler som har tilhørt familien i lang tid, sier Hokholt.