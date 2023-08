Evakuerer 120 husstander i Søndre Land

Søndre Land kommune opplyser tirsdag kveld på sine hjemmesider at det er besluttet å evakuere 120 husstander i områdene Fall og Holmen.

På grunn av store nedbørsmengder og stort slipp i Fallselva er det fare for jordras, masseutglidning og dambrudd på Trevatn. Beslutningen om evakuering er tatt av politiet, i samråd med kriseledelsen i kommunen, brann og redning, geologer og kraftselskapet Vokks.

– Evakuering er ikke frivillig, skriver kommunen.

Risikerer at demningen brister

Videre anbefaler de folk om å ta med seg sovepose, liggeunderlag og toalettsaker til evakueringsstedet.

Rådmann i kommunen, Arne Skogsbakken, sier at vannstanden har steget betydelig.

– Det har steget til et nivå som, til tross for at det har vært tappet mye, gjør at vi frykter vi kan komme i en situasjon der vi risikerer at selve demningen brister. Det kan vi ikke tillate.

Aldri tappet mer vann

Han forklarer at det nå er åpnet for tapping av mer vann enn noensinne tidligere.

– Situasjonen som da oppstår er at vi ikke helt har kontroll på konsekvensene det kan ha, med tanke på materielle skader. Og for å unngå situasjoner hvor det kan handle om liv og helse, har vi da valgt å evakuere store deler av Fall og Holmen, legger Skogsbakken til.

Han forteller videre at de nå ikke vet hva slags vei vannet kan ta, eller hva slags skader som kan oppstå i den forbindelse.

Flere hundre evakuerte

Tidligere tirsdag opplyste kommunen om økt vannføring i Fallselva, og at det kunne føre til mulig evakuering av enkelte eiendommer.

Klokken 20.30 sa fylkesberedskapssjef i Innlandet, Asbjørn Lund, at det snart var 300 evakuerte i fylket. Lund presiserte at det var et forsiktig anslag, men siden da har et betydelig antall flere blitt evakuert fra hjemmene sine. Blant annet i Sel, hvor 90 personer i kveld har blitt evakuert.