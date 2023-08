Flere titalls personer er evakuert i Østlandet tirsdag morgen. Årsaken er de store nedbørsmengdene som ekstremværet «Hans» har ført med seg.

I Leirsund i Lillestrøm er 64 personer evakuert. Det opplyser politiet til NRK tirsdag morgen. I tillegg er 30 husstander i Østre Toten evakuert, og tre husstander evakueres i Valdres.

To boligfelt evakuert

To boligfelt langs elva Leira ble evakuert natt til tirsdag fordi det er stor fare for at elven går over sine bredder.

Vannet i området har også isolert tettstedet Asak, skriver Romerikes Blad.

Asak ligger på en høyde like øst for Leirsund. En bekk har oversvømt den eneste veien inn til bygda.

Husstander evakueres grunnet jordskred

Like etter klokken 4 tirsdag morgen fikk nødetatene melding om jordskred i Nord-Aurdal kommune i Valdres, i området ved Rokkehaugen.

Det opplyser Øyvind Bakken, operasjonsleder i Innlandet politidistrikt, like før 05.30 tirsdag morgen.

– Der har det gått flere ras, også over fylkesveg 2476.

SKRED: Det gikk jordskred over fylkesveg 2476 Lovegen tidlig tirsdag morgen. Foto: Stine Bækkelien / NRK

Han sier at det er flere boliger som er berørt.

Ved 8.15-tiden opplyser politiets operasjonssentral at åtte husstander er evakuert i området.

I tillegg er flere husstander innesperret fordi vegen er ødelagt.

Utover formiddagen vil det bli tatt en vurdering av om personene på disse adressene skal hentes med helikopter.

Har rekvirert redningshelikopter

Store vannmengder har gjort det vanskelig å komme til de berørte boligene.

Det er derfor rekvirert redningshelikopter. Det er ikke meldt om personskade, men politi, brannvesen og ambulanse er varsla.

– Det er på grunn av at det er en uavklart situasjon og vi har ikke full oversikt, opplyste Bakken i morgentimene.

Vannmengder krysser E16 like nord for Fagernes. Foto: Stine Bækkelien / NRK

Skred over E16

Ved 8.15-tiden opplyser politiets operasjonssentral at det er gått et nytt skred i Nord-Aurdal kommune, nord for Fagernes.

Skredet går over E16 og skaper utfordringer for trafikken. Nødetatene er på veg til stedet.

Det skal ikke være personer eller kjøretøy berørt av skredet.

I morgentimene sa Arvid Wahlstrøm, trafikkoperatør i Statens vegvesen, sier at de har fått melding om at vann renner over E16 ved Jarstad i Vestre Slidre. Det skyldes problemer med en kum og en tett stikkrenne.

– Det ser ut til at det kan renne inn mot noen eiendommer som ligger på stedet der, sier han.

Han oppfordrer folk til å holde seg oppdatert på om veger er åpne, og å planlegge kjøreruta si.

Setter krisestab

Nord-Aurdal kommune setter krisestab. Det sier ordfører Knut Arne Fjelltun.

– Nå skal vi sette krisestab, så da vil vi forhåpentligvis få litt mer oversikt, sier Fjelltun til NRK like før klokken 08 tirsdag.

Han påpeker at det ikke er fare for liv og helse så langt, men flere er evakuerte.

De evakuerte innlosjeres på Scandic Valdres i Fagernes, opplyser han.

Evakuerer 30 husstander på Toten

Østre Toten kommune sendte i natt oppfordring til 30 husstander langs Lenaelva om evakuering.

Beslutningen ble tatt etter møter med Statsforvalteren og NVE.

HØY VANNFØRING: Slik ser Lenaelva ut i Skreia sentrum. Foto: Aleksander Nordengen Brevig / NRK

De blir oppfordra beboerne til å evakuere fra sine boliger fordi vannstanden i elva kan stige ytterligere fra et allerede høyt nivå i natt.

Det er meldt opp mot 100 millimeter nedbør framover.

Politiet vil lede evakueringen med bistand fra brannvesenet og Sivilforsvaret.

EVAKUERT: Det er høy vannføring i Lenaelva ved de evakuerte husene. Foto: Frode Meskau / NRK

Ordfører i Østre Toten Bror Helgestad sier at han aldri har sett Lenaelva så stor som den var i går kveld.

– Noen hus lå så lavt at vi syntes ikke det var trygt, sier han.

De sendte i går melding til litt over 60 beboere med tilbud om å bli evakuert. 14 er på hotell, og andre har funnet andre steder å bo.

Han sier at slik situasjonen er nå er det ikke aktuelt å evakuere flere.

Uværet påvirker vegene

Flere fylkesveger i Innlandet er stengt på grunn av ekstremværet.

Fylkesveg 2474 Lovegen i Nord-Aurdal i Valdres er stengt på grunn av jordskred.

Fylkesveg 2446 Reinlivegen i Sør-Aurdal i Valdres er stengt grunnet jordskred.

Fylkesveg 2458 Nordre Grimsrud i Sør-Aurdal er stengt grunnet jordskred.

Fylkesveg 2432 Fjellsrud i Nordre Land er stengt grunnet skade på vegnett.

Fylkesveg 2426 Sandmovegen i Nordre Land i Innlandet er stengt grunnet raset som gikk i juli.

Fylkesveg 34 ved Randsfjorden i Søndre Land/Gran er stengt grunnet oversvømmelse.

Fylkesveg 246 mellom Reinsvoll og Åklevold i Vestre Toten er stengt grunnet oversvømmelse.

Fylkesveg 2344 Østre Devol i Østre Toten er stengt grunnet oversvømmelse.

Fylkesveg 2414 mellom Karmel og Dalheim Skole er stengt grunnet skade på vegnett.

Fylkesveg 255 Aulstad i Gausdal er stengt grunnet jordskred. Vegen er også oversvømt mellom Svea og Veslevollbakken, og er der stengt.

Fylkesveg 2602 Veikledalen i Nord-Fron i Innlandet er stengt grunnet jordskred.

Flere toglinjer er stengt

En rekke toglinjer er fortsatt påvirket av uværet etter å ha stengt mandag.

Hoved- og Gardermobanen er stengt mellom Oslo S og Eidsvoll på grunn av flom.

Bergensbanen er stengt mellom Myrdal og Hønefoss på grunn av vanskelige værforhold. Ny oppdatering kommer kl. 06.

Dovrebanen/Rørosbanen mellom Eidsvoll og Støren er stengt på grunn av værforhold.