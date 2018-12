Euronext vil kjøpe Oslo Børs

– Euronext mener at Oslo Børs' unike strategiske og konkurransedyktige posisjon, som globalt ledende i sjømatderivater og kompetanse innen oljetjenester og shipping, vil styrke Euronexts posisjon som den ledende markedsinfrastrukturen for finansiering i Europa, skriver børseieren i en pressemelding.

Foto: Charles Platiau / Reuters

Børseieren har allerede fått bindende forhåndsaksepter fra aksjonærer som representerer 49,6 prosent av selskapets utestående aksjer, skriver selskapet i pressemeldingen.

Et oppkjøp krever minst 50 prosent av aksjonærenes godkjennelse. Det konkrete budet til samtlige aksjonærer er ventet å komme en gang i januar.

Aksjonærgruppe tok kontakt

Budgiveren opplyser at det er en aksjonærgruppe i Oslo Børs VPS som har kontakt og bedt Euronext vurdere å kjøpe aksjene i selskapet.

Børseieren skriver at de vil by 145 kroner per aksje i Oslo Børs VPS, som drifter Oslo Børs. Dette vil de gjøre så snart det er praktisk mulig å fremsette et kontantbud på 6,24 milliarder kroner for samtlige aksjer.

Euronext eier ulike børser rundt om i Europa. De eier børsen i Amsterdam, Brussel, Paris og i Reykjavik.

Kommer med vurdering

Børsdirektør Bente Landsnes forteller at de fikk en orientering om tilbudet nå i helgen.

OVERRASKET: Børsdirektør Bente Landsnes sier at de ble kjent med budet i helgen. Foto: Oslo Børs

– Vi har ikke kjent til dette på forhånd, sier hun til NRK.

Landsnes vil sammen med styret i Oslo Børs VPS nå komme med en vurdering, der de vil se på om prisen Euronext tilbyr er fair, og om eieren fremstår som god for virksomheten fremover.

Budet representerer en premie i forhold til siste sluttkurs i Oslo Børs VPS på 32 prosent sammenlignet med sluttkursen 17. desember, heter det.

Sluttkursen på Oslo Børs VPS-aksjen var 120 kroner da børsen tok juleferie fredag.

– Som børsdirektør må det være hyggelig å bli satt pris på med et bud på 6,2 milliarder?

– Ja, det viser jo at vi har gjort en god jobb. Man kan alltid være fornøyd med at noen setter pris på at man har gjort en god jobb, sier Landsnes.

Overraskende

Kommunikasjonsdirektør ved Oslo Børs, Per Eikrem, sier at budet fra Euronext kom overraskende.

Foto: Helge Tvedten / NRK

– Det kom brått, og vi ble informert om dette i helgen. Så det var ikke ventet, sier Eikrem.

Men det er ikke så sjeldent at børser ser seg om etter samarbeidspartnere, forklarer han.

– Det er stordriftsfordeler innen børsdrift. Veldig mye handler om teknologi, og det er store investeringer som skal gjøres for å drive en børs. Når man først har et system og en infrastruktur, koster det relativt lite å legge inn enda flere produkter inn i systemene, sier Eikrem.

Han forteller at det ikke har kommet flere tilbud om å kjøpe Oslo Børs i det siste, men at det tidligere har vært sonderinger. Dette er det første konkrete budet.