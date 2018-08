Etterlyser kritiske spørsmål etter Sandbergs orientering

«Synd at @steinkk ikke spør Sandberg om fakta i saken. «Glemte» han å varsle smk om Iran-turen, slik han sier nå, eller gjorde han det bevisst, slik han sa i Mandal?», skriver politisk redaktør i Dagens Næringsliv, Kjetil B. Alstadheim på Twitter.

Han er én av flere kjente medieprofiler som mener Sandberg skulle ha fått flere kritiske spørsmål under kveldens orientering om Iran-reisen.

Det var rådgivere for PR-byrået Gambit, André R. Kolve og Stein Kåre Kristiansen, som stilte den avtroppende ministeren spørsmål under seansen.

«Både Sandberg og Letnes har sagt at han bevisst lot være å varsle om turen til SMK. Nå sier han at han glemte det. Hvorfor spør ikke Kristiansen om hva som er sant?», skriver blogger Mina Lunde.

– Dere har nærmest henrettet henne

Sandberg retter skarp kritikk mot norsk presse, som han mener har hatt en kritikkverdig omtale av hans kjæreste Bahareh Letnes.

– Dere har prøvd å finne en tråd som ikke finnes, for å knytte henne opp mot regimet i Iran. Dere har nærmest henrettet henne, sier han.

Kulturredaktør i Aftenposten, Sarah Sørheim, mener PR-rådgiverne skulle ha stilt spørsmål ved utspillet.

«Sandberg hevder det er medienes omtale av Letnes som presset ham ut av statsrådsstolen, om jeg forstår ham rett. Ikke hans egne handlinger. Her hadde det vært på sin plass med et kritisk spørsmål eller to fra intervjuer #aftenpodden #sandberg»

I kontrast til Solbergs forklaring

Politisk kommentar i NRK, Lars Nehru Sand, sier at Sandbergs nye forklaring på hvorfor han måtte gå av som statsråd står i sterk kontrast til det Erna Solberg tidligere har sagt, om at han innrømmet å ha gjort feil og konkluderte med at det var best å trekke seg.

– Sandberg sier at pressen og offentligheten har bygget opp historien om at de to utgjør en sikkerhetsrisiko, slik at det til slutt ble en selvoppfyllende profesi der hun ble en sikkerhetsrisiko som kostet ham jobben. Han sier at han selv ikke hadde noe valg og derfor måtte trekke seg.