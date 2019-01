Etatsdirektøren i Plan- og bygningsetaten går av

Saken blir oppdatert.

De siste 20 årene har Ellen de Vibe, som tidligere er kåret til en av Norges mektigste kvinner av magasinet Kapital, vært etatsdirektør i Plan- og bygningsetaten. De rundt 450 ansatte i etaten har blant annet ansvar for plan- og byggesaksbehandling i Oslo kommune.

På et allmøte i dag, informerte etatsdirektøren de ansatte om at hun vil gå av med pensjon i juni. Ellen de Vibe blir 67 år i januar. Hun har ledet etaten i 20 år.

– Jeg er stolt over arbeidet som våre faglig meget dyktige medarbeidere har bidratt med. Jeg kommer til å savne arbeidet og kollegaene, men vet at etaten vil leve et godt liv videre uten meg, sier de Vibe i pressemeldingen.

Etatsdirektøren har så langt ikke vært tilgjengelig for et intervju, men skriver i en e-post til NRK at beslutningen om å gå av med pensjon ble tatt sommeren 2018.

Arbeidsmiljøet granskes

I august i fjor ble Arbeidstilsynet varslet om at dårlig styring og ledelse av etaten går ut over arbeidsmiljøet. Varselet ble sendt etter at byrådsavdelingen for byutvikling hadde fått flere henvendelser om toppledelsen i etaten.

Ellen de Vibe har også fått kritikk for sin lederstil av en mangeårig tillitsvalgt i etaten. Kritikken og varselet har ført til at rådgivningsselskapet Deloitte skal kartlegge arbeidsmiljøet i etaten.

Ifølge mandatet skal Deloitte blant annet undersøke om det eksisterer en fryktkultur i Plan- og bygningsetaten.

– Markant skikkelse

Byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen, sier i pressemeldingen at de Vibe har vært en tydelig faglig rådgiver for Oslos politkere.

– Ellen de Vibe har med betydelig fagkunnskap og engasjement vært en markant skikkelse i Oslos byutvikling i to tiår, sier Marcussen i pressemeldingen.

Hun trekker spesielt frem de Vibes arbeid med å åpne havnefronten i Oslo opp for byens innbyggere og tilreisende.