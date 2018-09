Varsel mot toppledere i Oslo kommune: – Vi trenger hjelp

Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune har ansvar for plan- og byggesaksbehandling og arealplanlegging i kommunen. I overkant av 450 personer jobber i etaten.

I 19 år har Ellen De Vibe, som tidligere er kåret til en av Norges mektigste kvinner, ledet Plan- og bygningsetaten. Men nå er Arbeidstilsynet varslet om bekymring for at styringen og ledelsen av etaten går ut over arbeidsmiljøet.

Dette er den siste i rekken av flere alvorlige varslingssaker i Oslo kommune. Den 11. september kom det frem at en rekke ledere i Utdanningsetaten sendte et varsel mot skolebyråd Inga Marthe Thorkildsen. Det har også kommet varsler mot utdanningsdirektør Astrid Søgnen og hennes avdelingsdirektør Ragnhild Røed i Utdanningsetaten i Oslo.

Hovedverneombud i Plan- og bygningsetaten, Renate Grantsdottir, forteller til NRK at hun varslet tilsynet den 31. august i år.

Hovedverneombud i Plan- og bygningsetaten, Renate Grantsdottir, er den som har varslet Arbeidstilsynet. Foto: Privat

– Bakgrunnen er bekymring for etatens arbeidsmiljø, for styring og ledelse av etaten og hvilke følger det får for arbeidsmiljøet, sier hovedverneombud i Plan- og bygningsetaten, Renate Grantsdottir til NRK.

– Hvorfor varslet du Arbeidstilsynet?

– Slik forholdene er her hos oss, så mener jeg det er riktig å ta det videre. Fra mitt ståsted ser dette vanskelig ut å løse internt. Jeg mener vi trenger hjelp, svarer Grantsdottir.

Send sikkert tips til NRK Foto: Espen Andersen / NRK Ekspandér faktaboks NRK har satt opp en egen sikker løsning for å motta informasjon fra varslere basert på SecureDrop-teknologien.

Varslertjenesten tilbyr teknologi for å gi ekstra beskyttelse av kildevernet for tipsere som utsetter seg for risiko når de kontakter redaksjonen.

Les råd for å ivareta din egen sikkerhet om du vil tipse NRK og mer om hvordan du bruker løsningen her:

https://www.nrk.no/varsle/

Flere henvendelsen om etatsdirektøren

NRK får opplyst at varselet gjelder øverste ledelse i Plan- og bygningsetaten. Det inkluderer etatsleder Ellen De Vibe, men uten at hun blir navngitt i varselet, etter det NRK forstår.

Etatsdirektør Ellen De Vibe ønsker ikke å kommentere saken. Etaten henviser videre til byrådsavdeling for byutvikling i Oslo kommune.

Byrådsavdelingen opplyser at de har mottatt to henvendelser angående etatsledelsen i år:

Den 16. februar mottok byrådsavdelingen en henvendelse som dreide seg om etatsdirektør Ellen De Vibe og en annen person i toppledelsen

Den 30. august kom det nok en henvendelse om etatsdirektøren

Dagen etter ble altså Arbeidstilsynet varslet om forholdene i etaten.

– Byrådsavdelingen tar henvendelsene svært alvorlig og følger opp disse med etaten, skriver kommunikasjonsrådgiver Kristine Hogseth Langfjord i byrådsavdelingen for byutvikling i en e-post til NRK på vegne av kommunaldirektør Geir B. Aga.

Byrårdsavdelingen opplyser også at Plan- og bygningsetaten tar henvendelsene svært alvorlig.