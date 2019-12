Erna Solberg: – Sylvi Listhaug er ingen klimafornekter

I formiddag presenterte statsminister Erna Solberg endringer i regjeringsmannskapet. Sylvi Listhaug er flyttet fra posten som eldre- og folkehelseminister til olje- og energiminister.

Listhaug har flere ganger kommet med uttalelser knyttet til klimaendringene, som har vakt reaksjoner.

Hun har tidligere blant annet uttalt at «det ikke er bevist at menneskelige CO2-utslipp fører til klimaendringer».

Da Listhaug ble landbruksminister i 2013, ville hun ikke svare på om hun fortsatt mente det er propaganda at klimaendringene er menneskeskapte.

Å bestride at klimaendringene er menneskeskapte, er ikke lenger Listhaugs holdning, bedyrer Erna Solberg.

– Sylvi Listhaug er ikke en klimafornekter. Disse spørsmålene ble godt besvart da hun ble landbruksminister i 2013 og jobbet da med en av næringene som er viktige for å finne gode løsninger for klima, nemlig skogsnæringen. Hun var i valgkampen også tydelig på at hun mener klimaendringene er menneskeskapte, sier hun.

Listhaug: – Ikke interessant å diskutere

Selv er Listhaug imidlertid ikke like klar i talen.

Da hun i ettermiddag overtok nøklene til Olje- og energidepartementet, fikk hun spørsmål om hun nå mener at klimaendringene er menneskeskapte.

– Jeg har stått bak regjeringens politikk hele veien siden 2013. Jeg står for det samme i dag, jeg mener vi skal ta dette på det største alvor, ha et føre var-prinsipp og sørge for at vi gjør verden grønnere, sier Listhaug.

– Men mener du at klimaendringene er menneskeskapte?

– Jeg mener at de også er menneskeskapte. Derfor skal vi ta ansvar for å bringe verden videre og gjøre den grønnere gjennom teknologiutvikling.

På spørsmål om hva hun legger i «også», og hvor stor andel hun da mener er menneskeskapt, vil ikke Listhaug svare klart.

– Jeg mener det ikke er interessant å diskutere. Jeg mener det viktigste er å sørge for at vi skal være med på å gjøre noe med de klimaendringene vi ser. Da handler det om å bruke den teknologien vi har i Norge til å gjøre verden grønnere.

OVERTOK: Kjell-Børge Freiberg gikk i dag av som olje- og energiminister og overlot nøkkelen til partikollega Sylvi Listhaug. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Drømmejobben

Når Listhaug nå har fått ansvar for den norske olje- og gassnæringen, har hun fått drømmejobben, ifølge henne selv.

– Det er her verdiene skapes. Er det én ting jeg ønsker å bruke tiden min på, er det å få opp stoltheten rundt Norges viktigste næring, sier hun.

Det siste året har klimastreikende ungdom satt sitt preg på nyhetsbildet, og «klimabrøl» er kåret til årets nyord.

Den nye olje- og energiministeren sier hun gjerne vil invitere ungdommene til dialog.

– Den innsatsen som gjøres i olje- og gassnæringen kommer altfor dårlig frem. Jeg synes det er veldig bra at ungdommen er engasjert, men jeg synes det er viktig å sette seg inn i alle sidene av saken. Symbolpolitikk vil ikke bidra til å redde verden, sier Listhaug.