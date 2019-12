Statsminister Erna Solberg (H) informerte Kongen i statsråd klokken 11.45. Like før klokken 12 kom hun ut på Slottsplassen sammen med den nye statsråden og statsråden som har fått ny post.

Som NRK meldte tidligere i dag, er olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) byttet ut med Sylvi Listhaug fra samme parti.

Listhaug har frem til i dag vært eldre- og folkehelseminister i regjeringen, en post hun har hatt siden mai i år. Den posten er det nå Terje Søviknes (Frp) som overtar.

Søviknes gjør dermed comeback i regjeringen, etter at han gikk av som olje- og energiminister i august i fjor. Søviknes begrunnet den gangen avgangen med hensynet til familien.

Frp ville ha nestlederne i regjeringen

– Som dere ser, er det ikke helt nye fjes, men det er gjort to endringer i statsråd i dag. Kjell-Børge Freiberg har gått av som olje- og energiminister, og Sylvi Listhaug er ny olje- og energiminister. Terje Søviknes er ny eldre- og folkehelseminister, sa Erna Solberg da hun presenterte endringene på Slottsplassen.

Endringene kommer dagen etter at statsministeren oppsummerte det siste halvåret og erkjente at hun sliter med å skape entusiasme også innad i regjeringen.

– Disse endringene i regjeringen gjøres ikke først og fremst for å skape entusiasme, men jeg tror vi har fått to veldig gode statsråder. Bakgrunnen for skiftet er også et ønske fra Frp om å ha begge sine nestledere i regjeringen, sier Solberg nå.

Solberg: – Sylvi Listhaug er ingen klimafornekter

Den nye olje- og energiministeren, Sylvi Listhaug, har flere ganger kommer med uttalelser knyttet til klimaendringene, som har vakt reaksjoner. Hun har tidligere blant annet uttalt at «det ikke er bevist at menneskelige CO2-utslipp fører til klimaendringer».

Statsminister Erna Solberg avviser at Listhaug nå mener klimaendringene ikke er menneskeskapte.

– Hun er ikke en klimafornekter. Disse spørsmålene ble godt besvart da hun ble landbruksminister i 2013 og jobbet da med en av næringene som er viktige for å finne gode løsninger for klima, nemlig skogsnæringen. Hun var i valgkampen også tydelig på at hun mener klimaendringene er menneskeskapte, sier hun.

Politisk kommentar i NRK, Lars Nehru Sand, påpeker at Sylvi Listhaug har vært blant dem som i tydeligst grad har kommunisert Frps primære politikk på klimaområdet, som har vært noe avvikende fra regjeringens plattform, som har en sterkere miljøprofil.

– Det er verdt å merke seg de potensielle konfliktene som ligger mellom Listhaugs primære standpunkt og de kompromissene som må landes med Venstre og KrF i regjering. Listhaug er nå tilbake i en av de posisjonene i regjering hvor avstanden mellom Frp og sentrumspartiene er størst, sier Sand.

Tilbake til Stortinget

Freiberg tok over som olje- og energiminister etter Terje Søviknes 31. august 2018. Det betyr at Frp-eren fikk litt mer enn ett år og tre måneder ved Kongens bord.

Nå går han tilbake til å representere Nordland for Frp på Stortinget.

Som NRK erfarte tidligere i dag, er det bare Frp som gjør endringer i sitt regjeringsmannskap i denne runden.

– Ikke unaturlig med skifte

Endringer i regjeringen var også tema da Solberg oppsummerte året på sin årlige pressekonferanse tirsdag. Der sa hun ifølge NTB blant annet:

– Det er ikke unaturlig at vi på et tidspunkt stiller spørsmål om hvor mange som har tenkt å være med videre.

Ifølge NTB var siste endring i regjeringen 3. mai i år. Da kom Frps nestleder inn igjen i regjering, denne gang som eldre- og folkehelseminister. Åse Michaelsen (Frp) gikk da ut av regjeringen.

Ifølge en oversikt på regjeringens egne hjemmesider, består Solbergs regjering per i dag av 22 statsråder, inklusive statsministeren. Til sammen 41 personer har fått sitte som statsråder ved Kongens bord siden regjeringen tiltrådte 16. oktober 2013.

Blant dagens sittende statsråder er det sju som har vært med hele tiden fra Erna Solberg dannet sin første regjering i 2013: Siv Jensen (Frp), Bent Høie (H), Torbjørn Røe Isaksen (H), Monica Mæland (H), Jan Tore Sanner (H) og Ine Eriksen Søreide (H), i tillegg til Erna Solberg (H) selv.

Da Solberg tiltrådte som statsminister i oktober 2013, besto regjeringen av Høyre og Frp, med Venstre og KrF som støttepartier i Stortinget.

Siden den gang har regjeringen blitt utvidet to ganger: Venstre gikk inn i regjeringen i januar 2018 og fikk tre statsrådsposter, og KrF gikk inn i regjeringen ett år senere, i januar 2019, og fikk også tre statsråder.