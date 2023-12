Erna Solberg: – Så lenge jeg er gift med Sindre, er det helt naturlig at vi bor sammen

NRK møter Erna Solberg rett før hun setter kurs for Bergen og julefeiring sammen med familien.

– Det har vært et vondt år, eller vonde måneder, de siste månedene. Men hvis jeg skal se tilbake på 2023, så kan ikke jeg la være å se at vi for første gang på 99 år var det største partiet i Norge. Det er viktig å se på lyspunktene også, sier Solberg.

Tar selvkritikk

Solberg mener hun kunne gjort noe med aksjeskandalen tidligere.

– Hadde jeg visst det, så hadde jeg også gjort noe med det med en gang. At han hadde aksjer og noen skift i porteføljen, ja, det visste vi om. Det var åpent, og det har jo både NRK og Dagbladet skrevet om. Men det var så lite at jeg trodde vi hadde god kontroll over det, fortsetter hun.

Trim: Erna Solberg la ut dette bildet av seg selv og ektemannen Sindre Finnes på paddeltennis 2. juledag.

Vurderte å gå av

Hun sier at hun internt luftet muligheten for å gå av.

– På et tidspunkt var jeg jo helt åpen på at jeg kunne komme til å måtte gå av. Både hvis det ble Økokrim-etterforskning, eller på de tidspunktene hvor jeg følte også at jeg hadde mistet litt krefter, fordi det var veldig belastende.

– Hvor nær var du å kaste kortene i den perioden?

– Hadde Økokrim kommet til en annen beslutning, så kunne det nok blitt slik. Alle sånne etterforskninger tar så lang tid. Det ser man jo på Borten Moe sin sak, som ikke er avsluttet ennå. Jeg tar ikke beslutninger når det bruser som mest, som er langsiktige. For da kan du ta feil beslutninger, sier hun.

Skal selge aksjer

Flere kommentatorer har tvilt på om Solberg kunne fortsette. De har også tvilt på om Sindre Finnes kan være med i statsministerboligen igjen.

Solberg sier det er mulig siden hun mener aksjesaken er avklart:

– Han har selv sagt at han vil slutte med det nå. Han skal selge noen av de aksjene han har, det gjør han gradvis etter hvert, når det er markedsmuligheter. Men før vi er inne i statsministerboligen, så skal han være over i andre typer aksjefond og den type ting, som ikke er enkeltaksjer, eller finansielle instrumenter.

Sindre Finnes under Nobel-utdelingen. Han lover å selge aksjer i løpet av 2024. Foto: NRK

– Så for å oppsummere: du håper å vinne valget, bli statsminister i 2025 – og da er han med i statsministerboligen?

– Så lenge jeg er gift med Sindre, så er det helt naturlig at vi bor sammen også. Det er jo ikke det å bo i statsministerboligen, det er spørsmålet om han kommer til å handle aksjer eller ikke, og det kommer han ikke til å gjøre, sier Solberg.

– Høyre velger sin leder

Solberg sier hun har respekt for behandlingen i Stortingets kontrollkomite. Den skal være ferdig i februar og vil trolig inneholde kritikk av Solberg. Men hun understreker at det er partiet Høyre som velger sin leder.

– Men hva om dine borgerlige venner er med på en ordlyd som i praksis betyr mistillit?

– Jeg har ikke tenkt å gå inn i alle disse spekulasjonene. Og så må man også tenke igjennom hvilken presedens man legger for at man ikke lenger bare vurderer folk som sitter i regjeringen for Stortinget.

– Men i praksis er det ingenting som kan komme i kontrollkomiteen som endrer på at du blir sittende?

Erna Solberg og Sindre Finnes sammen under Nobel-utdelingen 10. desember 2023. Foto: NRK

– Utgangspunktet er at Høyres leder velges av Høyre som partiorganisasjon. Det er demokrati i Norge og det er velgerne som stemmer på politiske partier. Det er de som utøver den største kontrollfunksjonen vi har, tillitsfunksjonen, som vi har i det norske samfunnet. Det er demokrati og valg, sier Solberg.

Borgerlig samarbeid

Solberg sier det ikke er formelle møter mellom Høyre, Frp, KrF og Venstre. Men hun vil at de borgerlige partiene prøver å «finne fellesskap» i viktige saker i Stortinget fram mot valget i 2025. Samtidig viser flere målinger at Industri- og næringspartiet (INP) kan komme på vippen i Stortinget.

– Du vil ikke nå avvise at Inp kan være en del av det grunnlaget?

– Mitt grunnlag er fire partier som har samarbeidet før. Derfor ser jeg at det er veldig lang avstand mellom oss og INP. Og det virker unaturlig. Men ingen vet jo hva INP kommer til å utvikle seg til, sier Erna Solberg.