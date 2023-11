Vil ikke frede Solberg: – For tidlig

– Det er viktig å få den hele og fulle oversikten samt svar på alle spørsmål, inkludert kontroll- og konstitusjonskomiteens konklusjon, før jeg tar stilling til det spørsmålet.

Det skriver Høyre-ordfører Frank Pedersen i Tønsberg som svar på en e-post fra NRK.

IKKE TATT STILLING: Nyvalgt Tønsberg-ordfører Frank Pedersen har ikke bestemt seg for hva han mener om Erna Solbergs mulige statsministerkandidatur i 2025. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen / Høyre

Spørsmålet var enkelt og greit: Bør Erna Solberg fortsette som Høyre-leder og være Høyres statsministerkandidat i 2025?

– Jeg har tillit til at Erna har selvinnsikt og evne til selv å ta den avgjørelsen i sitt tempo, sier Pedersen.

Heller ikke Høyres nye ordfører i Norges tredje største by Trondheim er beredt til å konkludere nå. Kent Ranum sier det blir opp til Høyres neste landsmøte å avgjøre saken.

– Når landsmøtet skal ta den beslutningen, er tilliten fra velgerne helt avgjørende. Derfor blir det unaturlig å uttale seg om dette før kontrollkomiteen på Stortinget har fullført arbeidet sitt, sier han.

UNATURLIG: Trondheim-ordfører Kent Ranum mener det er unaturlig å konkludere før kontrollkomiteen på Stortinget er ferdig med habilitetssakene. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Høyre har etter planen ikke noe landsmøte før i 2025, men vedtektene åpner for at det kan avholdes neste år også.

I helgen samler Høyre sine over 100 ordførere til en stor konferanse på Gardermoen. Søndag og mandag er det sentralstyremøte i partiet.

– For tidlig

Ordfører Arild Windsland i Birkenes i Agder er ikke beredt til å konkludere på om Erna Solberg bør fortsette som Høyre-leder og statsministerkandidat.

– Det er det for tidlig å svare på. Tror både hun og partiet må ta en runde på bakgrunn av de høringene som nå pågår, skriver han.

Windsland mener oppslutningen om Høyre på målingene viser at partiet tilsynelatende ikke taper på habilitetssaken Solberg er oppe i.

– Men partiet må sammen med Erna ta noen viktige valg i nær framtid for at denne habilitetssaken ikke skal overskygge det viktige politiske arbeidet som skal gjøres, poengterer han.

FOR TIDLIG: Det er for tidlig å svare på om Erna Solberg bør lede Høyre i valgkampen i 2025, mener Birkenes-ordfører Arild Windsland. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Frank Pedersen i Tønsberg mener Solberg bør komme med sitt svar til partiet ganske snart.

– En avklaring bør komme relativt kort tid etter kontroll- og konstitusjonskomiteens konklusjon, slik at partiet får god tid til å forberede stortingsvalget i 2025, sier Pedersen.

Tirsdag holdt kontrollkomiteen maratonhøring om habilitetssakene til Erna Solberg og flere statsråder fra Støres regjering.

Komiteen skal etter planen konkludere før jul. Politikerne risikerer kraftig kritikk fra Stortinget. Spørsmålet er altså om Solberg har tilstrekkelig tillit til å fortsette som statsministerkandidat – først og fremst i eget parti, men også hos samarbeidspartiene Frp, Venstre og KrF.

Pluss eller minus

Selv har Solberg gjentatte ganger sagt at det er opp til Høyre og henne selv å vurdere om hun er den rette til å lede partiet framover.

– For meg er det viktigste at jeg er et pluss og ikke et minus for partiet, og det må både jeg og partiet diskutere fremover, sa Solberg da Økokrims beslutning kom sist fredag.

Det samme budskapet gjentok hun etter kontrollhøringen i går.

Nå har NRK spurt Høyres ordførere, fylkesledere og stortingsrepresentanter hva de mener: Er Erna Solberg et pluss eller et minus for partiet i øyeblikket.

En rekke av Høyre-toppene har svart, og de aller fleste er positive: Solberg er fortsatt et pluss for partiet. Det mener Frank Pedersen i Tønsberg også.

– Per i dag mener jeg Erna er et pluss, sier han.

Ordfører Mathias Bernander i Kristiansand sier det slik:

– Vi vet hvilke lederegenskaper hun har. Både i gode og tøffe tider. Hun er til stede for hele partiet og har en arbeidskapasitet som ingen norske politikere kan måle seg med. Norge og Høyre trenger Erna, sier han.

TRENGER ERNA: -Norge trenger Erna, sier Høyre-ordfører Mathias Bernander i Kristiansand. Foto: EIRIK DAMSGAARD / NRK

– Erna Solberg er fortsatt et stort pluss for partiet, sier Vågan-ordfører Vidar Thom Benjaminsen.

Men lenger sør, i Tvedestrand, er ordfører Marianne Landaas mer usikker. Selv om hun mener Solberg kan fortsette som leder, tror hun aksjesaken har påvirket partilederens stilling.

– Akkurat nå er hun antagelig mer minus enn pluss. Men det kan endre seg til mer pluss, skriver hun.

Støtte

Innad i Høyre diskuteres det nå hvem kan ta over som partileder og statsministerkandidat, dersom Solberg går av. De to nestlederne Tina Bru og Henrik Asheim er blant flere som er nevnt. Det samme er tidligere forsvars- og utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

«Erna Solberg er leder i Høyre, og det pågår ingen lederdiskusjon i partiet,» skrev

Søreide i en e-post til TV 2 i høst.

NRK kjenner til at flere i Høyre er usikre på om Solberg virkelig gjør lurt i å fortsette. Men stortingsrepresentantene Olve Grotle, Linda Helleland og Ingunn Foss vil ikke bytte partileder nå. Alle mener Solberg bør fortsette.

– Den åpenheten, ærligheten og sårbarheten som Erna har vist gjennom denne prosessen, gjør meg sikker på at hun vil gjenreise tilliten i befolkningen, skriver Linda Helleland, som også har statsrådserfaring fra Solberg-regjeringen, til NRK.

STØTTER SOLBERG: Stortingsrepresentant Linda Helleland vil ikke bytte partileder nå. Foto: Bjarte M. Johannesen / NRK

Også blant fylkeslederne er det støtte å finne for Erna Solberg. Sentralstyremedlem og leder Vestfold og Telemark Høyre, Rune Hogsnes, sier det slik:

– Jeg tar ikke lett på saken, for den er alvorlig. Men jeg mener at Erna skal fortsette. Hennes kvalifikasjoner som leder er uomtvistelige.

Fylkesordfører Anne Strømøy (H) i Vestfold sier det er velgerne som avgjør om Erna Solberg er et pluss eller minus for partiet.

– Siste målinger tyder på at hun er et pluss, poengterer hun.

Diskusjoner

Sentralstyremedlem og Stormberg-gründer Steinar J. Olsen håper også at Solberg fortsetter og beskriver henne som «en styrke og et pluss for Høyre». Det samme gjør lederen i Oslo Høyre, Morten Steenstrup, som kort og godt svarer «JA» på spørsmålet om Solberg bør være statsministerkandidat i 2025.

Men alle er ikke like tydelige i sin støtte til Erna Solberg. Sentralstyremedlem Hanne Velure sier hun ikke vil uttale seg til mediene og viser til at det er en «partiintern prosess».

Også Unge Høyres leder Ola Svenneby er tilbakeholden i sitt svar til NRK:

– Dette er spørsmål som jeg ser frem til å diskutere både i Unge Høyre og i Høyres sentralstyre.

TAUS: Unge Høyre-leder Ola Svenneby ser fram til interne diskusjoner om Erna Solbergs framtid i Høyre. Foto: Amanda Iversen Orlich / NRK

Under høringen tirsdag sa Frp-nestor Carl I. Hagen tydelig ifra om at Frp, Venstre og KrF snart bør avklare om Solberg har deres tillit som statsministerkandidat.

Samme dag sa Sandefjord-ordfører og Høyre-veteran Bjørn Ole Gleditsch til NRK at vil være utfordrende for Erna Solberg å stille som statsministerkandidat på nytt, med Sindre Finnes som ektemann.