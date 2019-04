Erna Solberg hardt ut mot Aps innvandringspolitikk

Arbeiderpartiet vedtok på landsmøtet før påske at kommunene skal få være med å si sitt om hvor mange flyktninger Norge skal ta imot.

«Antallet skal settes på bakgrunn av forhandlinger mellom regjeringen og kommunen,» står det i partiets nye innvandrings- og integreringspolitikk som har fått navnet migrasjonsmanifest.

Det får Høyre-statsministeren til å reagere.

– Mange kommuner har bedt om å få bosette flere flyktninger enn vi har. Et forhandlingssystem med kommunene ville gitt oss et større kvoteantall enn det vi har fastsatt fra regjeringens side, sier statsminister Erna Solberg til NRK.

Hun viser til at det ble bygd opp et stort mottaksapparat da Norge hadde store asylankomster for noen år tilbake. Derfor er det i dag mange kommuner som har stor kapasitet og vilje til å ta imot mange flere enn det man totalt sett ønsker for landet.

– Dette er et nasjonalt ansvar. Det er staten som betaler for integreringen, og som har de internasjonale forpliktelsene. Dessuten har kommunene bare ansvar for integreringen på kort sikt. På lang sikt er dette et nasjonalt spørsmål, sier Solberg.

– Tullete påstand

Lederen av Aps migrasjonsutvalg og talsperson i partiet, Masud Gharahkhani, avfeier argumentene fra regjeringen som tull.

– Dette har hun ikke noe grunnlag for å si. Kommunene er også opptatt av at det skal være en balanse mellom innvandring og integrering. For klarer de ikke å få folk til å lære seg norsk og stå på egne bein, så går det utover sosialhjelpsbudsjettet.

Ap-politikeren mener det ikke kan være slik at et politisk parti alene, eller Stortinget alene, skal bestemme hvor mange flyktninger Norge kan ta imot.

– Folket må være med på den beslutningen, og det vil vår modell ivareta.

Ap-leder Jonas Gahr Støre og innvandringspolitisk talsperson i Ap, Masud Gharahkhani Foto: Bernt Sønvisen / Arbeiderpartiet

Mottaksapparat

– Men hvis kommunene ønsker å ta imot flere flyktninger enn det Staten samlet hadde sett for seg, hva skjer da?

– Mange kommuner har jo bygd ned mottaksapparatet de siste årene. De skal jo ikke ta imot flere enn de faktisk klarer å integrere, det ligger som en bærebjelke i det vi foreslår, svarer Gharahkhani.

Gharahkhani mener det gir god mening å inkludere kommunene.

– Vi vil lytte til kommunene på hva de faktisk klarer å integrere. Vi ser på hva som er velferdssamfunnets bærekraft, hva er integreringsevnen i Norge, og kommer fram til det totale antallet Norge kan klare årlig.