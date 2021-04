For mange kan pensjonisttilværelsen virke veldig fjern. Men hvis du er ung og tar noen enkle grep nå, er sjansen stor for at du kan få en god del mer å rutte med når du en gang skal bli pensjonist.

En av dem som har gjort det er William Feiring.

– Pensjonen jeg får utbetalt kommer til å være en veldig viktig del av økonomien min når jeg blir pensjonist. Derfor synes jeg det er verdt å bruke litt tid på å finne ut hvordan jeg kan sitte igjen med mest mulig, sier 28-åringen til NRK.

Oslo-gutten har valgt å flytte pensjonskontoen fra banken arbeidsgiveren hans har valgt, til en leverandør han har funnet selv.

– For meg var det viktig å bytte til en billig leverandør med 100 prosent aksjeandel i indeksfond, fordi det mest sannsynlig vil være det mest lønnsomme over så mange år, sier han.

PENSJON: Det kan ha mye å si for pensjonen din hvor du putter pengene. Foto: Sara Johannessen Meek / NTB

Mange kan velge leverandør selv

1. februar fikk rundt 1,5 millioner nordmenn i privat sektor med innskuddspensjon egen pensjonskonto, som følge av en lovendring.

Pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsforhold vil bli samlet på pensjonskontoen. Du slipper dermed å betale gebyr til flere leverandører, noe som i seg selv vil gi mange mer i pensjon. Dessuten blir det mulig å velge leverandør selv.

Dersom du velger å flytte til en leverandør som har billigere forvaltning enn den arbeidsgiver har valgt, spises mindre av pensjon opp av gebyrer.

I tillegg vil du få en kompensasjon fra arbeidsgiver for å gå ut av arbeidsgivers ordning, noe som gjør det mulig å sitte igjen med et positivt mellomlegg. Over mange år med avkastning av besparelsene kan det utgjøre en stor forskjell i hva man får i pensjon.

Kan bety flere hundre tusen mer

For mange kan noen enkle steg i ung alder bety flere tusen kroner mer utbetalt hver måned som pensjonist.

– For folk i ung alder kan det være snakk om flere hundre tusen kroner mer i pensjon om man bytter til en billigere leverandør, sier Jorge Jensen, fagdirektør for finans i Forbrukerrådet.

Direktør for Finans i Forbrukerrådet Jorge Jensen. Foto: Forbrukerrådet

Forbrukerrådet råder forbrukere flest til å bygge opp pensjonssparingen sin med globale indeksfond.

Les Forbrukerrådets guide nederst i saken.

34.000 har valgt leverandør selv

Med innføringen av egen pensjonskonto har flere nye leverandører som Nordnet, Kron og Danica kastet seg inn i kampen om pensjonskundene.

Hittil har 34.000 nordmenn valgt å flytte pensjonen sin til en selvvalgt leverandør, viser tall NRK har fått av Norsk Pensjon.

Over 4500 av dem har flyttet pensjonskontoen sin til Kron, som kaller seg en utfordrer i pensjonsmarkedet.

– De vanligste tilbakemeldingene vi får fra kunder er at det er overraskende enkelt å flytte pensjonen, og at det er mye mer å spare enn de hadde trodd. Jobben med å flytte er unnagjort på under 4 minutter, sier Emma Tryti, daglig leder i Kron.

Daglig leder i Kron, Emma Tryti vil gjøre pensjonssparing enklere og billigere. Foto: Kron

Hun forteller at deres mål er å gjøre fonds- og pensjonssparing enklere og billigere. Snittkunden hos dem er 35 år, prisbevisst og setter pris på høyt fokus på bærekraft.

Kron har regnet ut at snittbesparelsen for deres 4500 pensjonskunder er 1200 kr mer utbetalt per måned som pensjonist.

Høy aksjeandel og lave gebyrer

Aksjeandel og gebyrer er to ting som kan ha mye å si for hvor mye du får utbetalt i pensjon.

Er det mange år igjen til du skal gå av med pensjon, kan du naturlig nok ta høyere risiko enn hvis du nærmer deg pensjonsalder. Da kan du velge en offensiv pensjonsprofil med 100 prosent aksjer.

Den forventede avkastningen i aksjefond er langt høyere enn i rentefond. Samtidig er risikoen i aksjefond høyere enn i rentefond. Hos mange av leverandørene blir aksjeandelen automatisk justert ned når du nærmer deg pensjonsalder.

Hos Finansportalen.no kan du finne billigste pensjonsleverandør. Foto: Skjermbilde / Finansportalen.no

Store variasjoner

For å passe på pensjonen din krever bankene hvert år et forvaltningsgebyr. Disse gebyrene varierer mellom 0,18 prosent hos den billigste og 1,8 prosent hos den dyreste, ifølge Finansportalen.no. Er du medlem av en fagforening kan du få forvaltningskostnaden helt ned i 0,16 prosent.

Dersom du velger en pensjonsleverandør med lave gebyrer blir det mer pensjon igjen til deg. I tillegg får du avkastning på pengene du sparer på gebyrer. Over mange år kan det bli svært store summer.

– Det spesielle med pensjon er at du skal spare over veldig mange år. Det som ser ut som ganske små gebyrer blir til ganske store beløp når man har lang tid igjen til man skal bli pensjonist, sier Jensen.