Forsvaret sine offiserar får medhald i pensjonssak

Forsvaret sine offiserar får medhald av Gulating lagmannsrett i at inntekt i form av tillegg for til dømes segling, øvingar og vakter, skal reknast som grunnlag for pensjon.

Det går fram av ein avsagt dom torsdag.

Det har vore stor misnøye rundt pensjonsordninga i Forsvaret, og to tidlegare tilsette har gått til sak mot Statens pensjonskasse for å få forbetra pensjonsgrunnlaget sitt. Dei har vunne fram i Trygderetten, men staten har anka avgjerdene.

I april gjekk saka for retten i Gulating lagmannsrett, som no har konkludert i saka.

Dommen slår fast at vakt og fartøytillegg skal reknast som pensjonsgivande tillegg.

– Dette er ein stor siger som truleg får betydning for veldig mange i Forsvaret, seier leiar i Befalets Fellesorganisasjon (BFO), Dag Stutlien.