En mann hevder å stå bak flere titusen innsynsbegjæringer til norske departementer

Difi-direktør Steffen Sutorius. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

Onsdag slo Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) alarm om at flere departementer den siste tiden har opplevd en voldsom økning i antall innsynskrav.

Noen sender ifølge Difi massegenererte innsynskrav gjennom systemet Offentlig elektronisk postjournal (OEP), noe som forårsaker unormalt mye arbeid.

OEP er opprettet for at journalister og andre skal kunne kikke makten i kortene. I denne ligger så godt som all postgang ut og inn fra direktoratene i Norge. Ordningen regnes som viktig for demokratiet.

6000 forespørsler på fem dager

Den siste tiden har flere departementer blitt nesten lammet av de svært mange innsynskravene gjennom postjournalen. Dette har blant annet ført til at journalister ikke får beskjed om at de ikke kan bestille mer enn 10 dokumenter av gangen.

– Bare siden 1. september og frem til i går hadde vi fått totalt 6000 innsynskrav. Det er langt mer enn det som er vanlig. Det alvorlige i denne situasjonen er at vi ønsker å ha en åpen forvaltning, sier Steffen Sutorius, direktør i Difi, til NRK.

Etter det NRK forstår er det en person som står bak de fleste innsynskravene.

– Det vi kan si er at det er lite antall e-post-adresser, under fem, som står bak de aller, aller fleste innsynskravene, sier Sutorius.

– I og med at vi får mange tusen innsynskrav på veldig få e-post-adresser, kombinert med den andre informasjonen vi har, så vil jeg gå så langt som å si at dette ikke er reelle innsynskrav.

– Tilhenger av demokrati

NRK har onsdag kveld vært i kontakt med den aktuelle mannen på mail. Han oppgir å være statsviter og sier han alene har bestilt 75.000 dokumenter fra norske direktorater og departementer over halvannet år, ved hjelp av flere anonyme epostkontoer.

– Jeg er en sterk tilhenger av demokrati og mener offentlig innsyn er en god ting, skriver han i eposten.

Han mener ordningen med offentlig elektroniske postjournal er fullstendig utdatert og bør oppgraderes kraftig, slik at brukere kan laste dokumenter rett ned på sin egen datamaskin.

Mannen, som ikke ønsker å stå fram med navn, sier han ønsker å legge om ruspolitikken i Norge. Andre interesser er Kina, Russland og norsk barnevern.

NRK har onsdag kveld vært i kontakt med mannen som hevder å stå bak flere tusen innsynsbegjæringer til norske departementer. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

– Tar saken i egne hender

Mannen avviser at han har gjort noe galt, og forteller at han begynte å sende innsynsbegjæringene fordi han ønsket seg «fullstendig innsyn på rusfeltet». Han hevder også at opplysninger han har delt med norske journalister har ført til flere avsløringer i norske medier.

– Fordi politikerne ikke får ut fingeren og gjør det, bestemte vi oss for å ta saken i egne hender, skriver han i eposten.

Difi har avvist at det er snakk om hacking, men mannen skriver til NRK at han i det siste har begynt å automatisere deler av søkene, for å «ikke få vondt i skulderen».