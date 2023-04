Politiet i Oslo bekrefter at en mann i 50-årene er lettere skadet etter å ha blitt stukket med kniv på en trikk på Grefsen tirsdag kveld.

Politiet har kontroll på det de tror er gjerningspersonen.

– Vi kom fram, fikk kontroll på en gjerningsperson og en fornærmet part, som var oppegående. Det er vanskelig å definere skadeomfanget, men han blir sjekket av ambulansen nå, sier operasjonsleder Alexander Østerhaug til NRK.

Berømmer vitner

Da politiet kom fram, hadde passasjerer på trikken allerede fått kontroll på gjerningsmannen.

– Det framstår som at han av en eller annen grunn har angrepet en av de andre passasjerene, og da har andre grepet inn og holdt mistenkte nede, sier Kristoffer Bang, politiets innsatsleder på stedet.

Det skal ikke være en relasjon mellom mistenkte og fornærmede.

Også på sin egen Twitter-konto berømmer politiet vitnene som grep inn.

– Vi skal ikke se bort ifra at de kan ha forhindret ytterligere skade, skriver Oslo politiet.

– Fullstendig uprovosert

Thea Christina Espedal (22) var vitne til hendelsen, og la merke til gjerningsmannen på trikkestoppet Grefsen stadion.

– Cirka to stopp før her vi er nå, begynner vi å høre at han verbalt anklager fornærmede for å stirre på ham. Så blir han mer og mer høylytt, sier hun til TV 2.

Hun forklarer til TV 2 at var er en ubehagelig opplevelse for fornærmede som sitter i ro og stirrer på telefonen sin.

– Vi skjønner at det eskalerer. Han går bort til ham og setter seg ved siden av. Jeg mener å høre noen si at han har en kniv, sier hun.

Espedal forteller at hun prøvde å distrahere gjerningsmannen, men blir holdt tilbake av kjæresten. Hun sier videre at fornærmede blødde fra øret.

– Jeg hjelper den eldre mannen, setter ham ned og hjelper ham med papir. Han blør en del.

Hun forklarer videre at hele situasjon opplevdes som uprovosert.

– Det eskalerte utrolig fort, på under et minutt. Han hadde en tapetkniv med bladet langt ute. Han gikk etter halsen og kuttet opp øreflippen hans, sier hun.

Espedal sier politiet kom raskt til stedet og at det var mange som ville bidra. Hun sier det kunne gått mye verre.

Blikk-kontakt ledet til knivstikking

Innsatsleder Kristoffer Bangsier politiet jobber med å få dannet seg et bilde av hva som skjedde. Bildet er tatt ved en annen anledning. Foto: Fouad Acharki / NRK

Etter vitneforklaringer sier politiet at det har vært en form for blikkontakt mellom gjerningspersonen og den fornærmede.

– Deretter har gjerningspersonen gått til angrep på fornærmede. Det er også viktig å presisere at den fornærmede ikke har gjort noe galt her, sier Østerhaug til NRK.

Politiet har kontroll på en gjenstand som de setter i sammenheng med hendelsen.

Mannen er i følge politiet kjent for dem fra tidligere.

Politiet sier de jobber videre med å få oversikt over åstedet og vitner.

– Nå tar vi vitneavhør og sikrer det vi kan av spor for å finne ut hva som faktisk har skjedd, så har vi kjørt mistenkte til arresten så vi får gjennomført noen avhør og dannet oss et bilde av hva som har skjedd her, sier Bang.