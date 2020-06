Én koronasmittet etter demonstrasjon i Oslo – kommunen oppfordrer ikke til storstilt testing

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Fredag 5. juni samlet tusenvis av mennesker seg foran Stortinget for å markere motstand mot rasisme og politivold etter at George Floyd døde etter en pågripelse i Minneapolis.

Mange stod tett og politiet varslet at de ikke ville gripe inn for å opprettholde smittevernreglene. Helsevesenet fryktet det kunne føre til en superspreder-situasjon.

Nå har én av demonstrantene testet positivt på koronaviruset.

– Vi kjenner til et tilfelle hvor en person som deltok i demonstrasjonen i Oslo testet positivt for viruset i slutten av forrige uke, sier smittevernoverlege i Oslo Tore Steen til NRK.

Det var tett mellom folk under demonstrasjonen i Oslo. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Usikkert smittested

Om den smittede ble smittet før, under eller etter demonstrasjonen er vanskelig å stadfeste, det sier Steen.

– Når vedkommende har gått i demonstrasjonen er sannsynligheten der for at smitten stammer derfra, men det blir bare antagelser. Vedkommende kan ha blitt smittet helt andre plasser, det er ikke lett å si, sier Steen.

Tore Steen, smittevernoverlege i Oslo, sier det er vanskelig å bekrefte hvor smitte finner sted. Foto: Terje Bendiksby / Terje Bendiksby

Dette er det eneste bekreftede smittetilfellet, men det kan være fler.

– Vi har hørt at en annen person skal ha hatt symptomer før, men trodde det var allergi. Vedkommende skal ha testet positivt etter å ha deltatt i demonstrasjonen, men det har vi ikke fått bekreftet.

– Om det viser seg at det andre tilfellet og stemmer, kan personen ha vært smittsom under demonstrasjonen, sier Steen.

Han er overrasket over hvor lite smitte det har vært i kjølvannet av den folkerike markeringen.

– Det har gått mange dager nå. Sånn det sur ut til nå kan det ha skjedd svært lite smitte under demonstrasjonen i Oslo, men vi kan ikke si det sikkert ennå, sier Steen.

Han mener at det ikke er noe som indikerer at demonstrasjonen medførte et større utbrudd av koronasmitte, slik mange fryktet.

– Hvis mange hadde blitt smittet kunne det blitt alvorlig, men ingenting tilsier at det har ført til noe større utbrudd.

I København er og én demonstrant bekreftet smittet etter en tilsvarende markering. Danske helsemyndigheter ber de 15.000 oppmøtte demonstrantene om å teste seg for viruset.

Oslo kommune vil ikke oppfordre til det samme, selv om testkapasiteten nå er god.

Danske myndigheter oppfordrer alle som demonstrerte i København om å teste seg etter at én person ble koronasmittet. Foto: Nikolai Linares / AP

– Ut fra det vi vet i Oslo vil vi ikke gå ut med en generell anmodning om at de som deltok i demonstrasjonen tester seg. Men om noen skulle få symptomer de neste dagene vil vi selvfølgelig anbefale at de tar en test, sier Steen.

Selv om de ikke går inn for en massetesting nå, følger Oslo kommune med på utviklingen.

– Det blir litt voldsomt om alle skal teste seg på grunn av ett mulig tilfelle. Men om det skulle vise seg at flere som deltok har blitt smittet, vil vi vurdere situasjonen på ny.

Smittevernoverlegen har følgende beskjed til demonstranter som er symptomfrie.

– De fleste blir smittet i løpet av 4–6 dager, etter det blir risikoen mindre og mindre. Du kan ikke slappe helt av før det har gått to uker, og det har det over helgen. Da vil risikoen for smitte være praktisk talt null, sier Steen.

Ifølge Helsedirektoratet blir svært få syke senere enn 8–9 dager etter at de har blitt utsatt for smitte.

Mange av demonstrantene i Oslo marsjerte fra den amerikanske ambassaden til Stortinget. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Superspreder–frykten

I forkant av demonstrasjonen i Oslo var det lagt opp til at kun 50 demonstranter kunne møtes foran Stortinget. I tillegg skulle 750 personer med to meters avstand danne en menneskelig kjede gjennom deler av hovedstaden.

Det skjedde som kjent ikke. Og på tross av det valgte politiet å ikke følge opp 1-metersregelen. Det fikk helsemyndighetene til å reagere.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad fryktet en superspreder-situasjon etter demonstrasjonene, hvor én person kan smitte svært mange. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Samler man mye folk på ett sted, så er sannsynligheten for at en av dem kanskje er syk, uten at vedkommende selv vet det, ikke neglisjerbar. Da kan vi få en superspreder-situasjon, hvor man er tett på hverandre, og en person smitter veldig mange. Da har vi plutselig et lite utbrudd i Oslo, og det ønsker vi å unngå, sa assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til NRK 5. juni.